به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی عمارت نوفل‌لوشاتو، نمایش «هم‌دست» نوشته آروز خانجانی به کارگردانی شهناز نوروزی از ۲۴ آبان هر شب ساعت ۲۰:۴۵ به مدت ۶۵ دقیقه در این مجموعه روی صحنه می‌رود.

بابک ‌قادری، آیلار ‌رودهنی، رضا ‌جهانگیری، بهداد ‌قادری، آیلار ‌نوشهری، مهناز ‌نوروزی، عادله ‌قلی ‌زاده، سودا همرنگ، علیرضا ‌داوری در این تئاتر ایفای نقش می‌کنند.

اجرای کنسرت نمایش «فرهاد» نوشته سیدعلی موسویان به کارگردانی آرزو ارمغانی نیز از ۲۵ آبان آغاز می‌شود و هر شب ساعت ۲۲:۳۰ روی صحنه می‌رود.

«فرهاد»؛ اثری عاشقانه است و خاطره، انتظار و رازهایی را روایت می‌کند که پس از سال‌ها، سرنوشت آدم‌ها را به هم گره می‌زند.

دور دوم اجرای نمایش «ویکُنتِ شقه شده» نوشته باقر سروش، به طراحی و کارگردانی شهروز دل‌افکار نیز از ۲ آذر ماه شروع می‌شود و هرشب از ساعت ۱۹ به مدت ۷۰ دقیقه روی صحنه است.

همچنین کمدی «مادرکیو» به نویسندگی و کارگردانی محمد متین اوجانی نیز تا ۲۹ آبان هرشب ساعت ۱۹:۲۰ به مدت ۷۰ دقیقه میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

دور سوم اجرای نمایش «طوروپِ طرب» نوشته خیرالله تقیانی‌پور، به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حمیدرضا خلیلی تا پنجشنبه ۲۱ آبان ادامه دارد.

گفتنی است اجرای نمایش «ابوالهول» به نویسندگی علی شمس به کارگردانی یاسین طاهری مقدم شب گذشته به پایان رسید و نمایش «هنرجند» نیز امشب با آخرین نوبت اجرای خود میزبان علاقه‌مندان است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت نمایش‌های عمارت نوفل لوشاتو به سایت تیوال به نشانی tiwall.com/nofelloshato مراجعه کنند.

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