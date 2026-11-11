به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه، در سفر به شهرستان برخوار و در حاشیه برگزاری نشست بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های توسعه گردشگری شهرستان که با حضور فرماندار، شهرداران شهرهای تابعه، جمعی از فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری و مسئولان مرتبط، به میزبانی فرمانداری شهرستان برگزار شد با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و بومی شهرستان برخوار گفت: برخوار از ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه گردشگری برخوردار است که بخشی از آن‌ها تاکنون به‌درستی شناسایی و معرفی نشده‌اند. بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش سهم شهرستان از اقتصاد گردشگری استان باشد.

معاون گردشگری استان اصفهان با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً جاذبه محور به گردشگری ادامه داد: توسعه گردشگری زمانی به نتایج اقتصادی ملموس منجر می‌شود که معرفی جاذبه‌ها با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، توسعه خدمات، طراحی محصولات و مسیرهای گردشگری، بازاریابی هدفمند و جذب سرمایه‌گذاری همراه باشد.

شهرداری‌ها؛ شرکای اصلی توسعه گردشگری برخوار

آبیان با اشاره به نقش مؤثر مدیریت شهری در توسعه مقاصد گردشگری گفت: شهرداری‌ها می‌توانند با ساماندهی فضاهای گردشگرپذیر، بهسازی محیط شهری، ارتقای خدمات عمومی، زیباسازی منظر شهری و حمایت از رویدادهای فرهنگی و گردشگری، نقش مهمی در افزایش جذابیت و رقابت‌پذیری مقاصد ایفا کنند.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: تحقق اهداف توسعه گردشگری برخوار نیازمند هم‌افزایی فرمانداری، شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی است و باید ظرفیت‌های موجود در قالب برنامه‌ای مشترک، منسجم و قابل‌اجرا به کار گرفته شود.

ضرورت شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری

آبیان با تأکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها و خدمات گردشگری گفت: برای تبدیل ظرفیت‌های بالقوه شهرستان به فرصت‌های واقعی اقتصادی، ضروری است موانع سرمایه‌گذاری شناسایی، پروژه‌های اولویت‌دار مشخص و بسته‌های سرمایه‌گذاری متناسب با مزیت‌های منطقه تدوین شود.

معاون گردشگری استان اصفهان همچنین بر ضرورت شناسایی جاذبه‌های کمتر معرفی‌شده، طراحی مسیرهای گردشگری و پیوند ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و بومی شهرستان با بازار گردشگری استان تأکید کرد و افزود: برخوار با توجه به موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به شهر اصفهان، این امکان را دارد که با تعریف محصولات و مسیرهای گردشگری مکمل، سهم بیشتری از جریان سفرهای ورودی به استان را به خود اختصاص دهد.

او توسعه گردشگری پایدار و جامعه‌محور را از اولویت‌های این حوزه دانست و ادامه داد: هدف نهایی از توسعه گردشگری، صرفاً افزایش تعداد بازدیدکنندگان نیست، بلکه باید با ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی، تقویت کسب‌وکارهای محلی، حفظ هویت فرهنگی و افزایش مشارکت جوامع میزبان، منافع گردشگری به‌صورت ملموس در شهرستان نمایان شود.

تأکید بر تدوین نقشه راه گردشگری شهرستان

در ادامه این نشست، حاضران به بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های گردشگری برخوار، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نیازهای زیرساختی و زمینه‌های همکاری میان مدیریت شهری و فعالان اقتصادی پرداختند.

همچنین بر ضرورت شناسایی و اولویت‌بندی پروژه‌های گردشگری، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری عملیاتی موضوعات مطرح‌شده تأکید شد.

این نشست باهدف ایجاد هم‌افزایی میان ظرفیت‌های مدیریتی و اقتصادی شهرستان و فراهم‌سازی زمینه تدوین برنامه‌ای منسجم برای توسعه گردشگری برخوار برگزار شد؛ برنامه‌ای که بتواند با تکیه‌بر مزیت‌های منطقه‌ای، زمینه رونق اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش سهم شهرستان از بازار گردشگری استان اصفهان را فراهم کند.

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