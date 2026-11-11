به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، این برنامه با هدف نمایش و معرفی بخشی از آثار ارزشمند تاریخ سینمای ایران برگزار می‌شود. این آثار ۲۵، ۲۶ و ۲۷آبان ماه هر روز از ساعت ۱۶ در سالن «فردوس» موزه سینمای ایران نمایش داده می‌شود.

در روز ۲۵ آبان ماه فیلم‌های «موش و گربه» به کارگردانی اسفندیار احمدیه [۱۳۳۹]، «موش با اراده» به کارگردانی جعفر تجارتچی [۱۳۴۱]، «خوشه گندم» به کارگردانی اسفندیار احمدیه [۱۳۴۱]، «لاک‌پشت و مرغابی‌ها» به کارگردانی جعفر تجارتچی [۱۳۴۲]، «مرغ ماهیخوار» به کارگردانی جعفر تجارتچی [۱۳۴۳]، «گل و بلبل» به کارگردانی فریدون فرشباف [۱۳۴۶]، «زندگی» به کارگردانی نصرت کریمی [۱۳۴۶]، «ماهی طلایی» فیلمبردار اسدالله کفافی [۱۳۴۹]، «اردک حسود» به کارگردانی اسفندیار احمدیه [۱۳۴۹]، «بهترین دوست شما» به کارگردانی دلارا رسولی [۱۳۵۰]، «نارنج و ترنج» به کارگردانی اسفندیار احمدیه [۱۳۵۰]، «ارزش هر چیز» به کارگردانی دلارا رسولی [۱۳۵۱]، با حضور مهرداد شیخان نویسنده وکارگردان و مازیار فکری ارشاد منتقد، نمایش و نقد و بررسی می‌شود.

روز ۲۶ آبان ماه فیلم‌های «خواستگاری» به کارگردانی ابراهیم گلستان [۱۳۴۰]، «ریتم» به کارگردانی منوچهر طیاب [۱۳۴۲]، «فجر طولانی» به کارگردانی احمد فاروقی قاجار [۱۳۴۴]، «شیراز» به کارگردانی هوشنگ شفتی [۱۳۵۰]، با حضور احمد الستی پژوهشگر سینما و مترجم و سعید عقیقی پژوهشگر سینما و منتقد، تحلیل و بررسی می‌شود.

در روز۲۷ آبان ماه فیلم‌های «جلد مار» به کارگردانی هژیر داریوش [۱۳۴۱]، «آوایی که عتیقه می‌شود» به کارگردانی خسرو سینائی [۱۳۴۶]، «مسئله» به کارگردانی بهرام ری ‌پور [۱۳۵۲]، «عینک» به کارگردانی حسین ترابی [۱۳۵۵] با حضور نیما عباسپور نویسنده و کارگردان و عباس یاری منتقد و روزنامه‌نگار پیشکسوت، نقد و بررسی می‌شود.

این برنامه سه ‌روزه، فرصتی برای بازخوانی بخشی از میراث تصویری سینمای ایران و آشنایی دوباره مخاطبان با آثار فیلم‌سازان پیشگام و نسل‌های مختلف سینمای کشور است.

لازم به ذکر است این آثار پیشتر در جشنواره فیلم کوتاه تهران نمایش داده شده‌اند. تماشای فیلم‌ها و ورود به جلسه نقد و بررسی برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

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