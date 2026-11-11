به گزارش میراث آریا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم «دی‌اِن‌اِی» در ژانر ملودرام اجتماعی ساخته شده و چهره‌های شناخته‌شده سینما از جمله گوهر خیراندیش، زنده‌یاد همایون ارشادی، نسرین مقانلو، بهرام ابراهیمی، شبنم قربانی، پوریا محمدزاده و دریا مقبلی در آن ایفای نقش کرده‌اند.

در خلاصه داستان «دی‌اِن‌اِی» آمده است: «خاندان آقابالازاده برای پاره‌ای از توضیحات به اتاق بازپرس فراخوانده شده‌اند. آن‌ها بدون اطلاع از دلیل حضورشان در اتاق بازپرسی، درباره پرونده قتلی که در خانواده اتفاق افتاده، صحبت می‌کنند. روابط پنهان بین اعضای خانواده، رازی را فاش می‌کند که تمام معادلات را به هم می‌زند.»

بهادر زمانی، نویسنده و کارگردان «دی‌اِن‌اِی»، پیش از این در چندین پروژه سینمایی و تلویزیونی به‌عنوان بازیگر حضور داشته است. یکی از مهم‌ترین نقش‌های سینمایی او، ایفای نقش حضرت عباس(ع) در فیلم سینمایی «رستاخیز» ساخته احمدرضا درویش است.

عوامل اصلی «دی‌اِن‌اِی» عبارت هستند از: تهیه‌کنندگان: بهادر زمانی و حنیف سروری، مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، مجری طرح: نوید گودرزی، دستیار اول فیلمبردار: هاشم درزی، برنامه‌ریز: آیدا کنی، دستیار اول کارگردان: مرضیه زرتشت، دستیار دوم کارگردان: نوید همایونی، منشی صحنه: سیمین آزادی، مدیر تولید: وحید رحمتی، جانشین تولید: اکبر محمدی، تدوینگران: بهادر زمانی و طلا کرباسی، اصلاح رنگ و نور: حسن نجفی‌منش، صداگذار: ندا محسنی، طراح چهره‌پردازی: نعیم میرالی، مدیر صدابرداری: عرفان رضایی، طراح لباس: نفیسه ناصرنیا، طراح صحنه: محمد مولازینل، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، عکاس: فاطمه حسنوند، طراح پوستر: امیرحسین بوریان، سرمایه‌گذاران: محمد خوشبو و راشد حسینی، دفتر تولید: پلاتو مرکزی.

«دی‌اِن‌اِی» به‌زودی در پلتفرم‌های نمایش آنلاین در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.

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