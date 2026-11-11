۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۴

«کمی آنسوتر» روی میز صداگذاری

«کمی آنسوتر» روی میز صداگذاری

مستند «کمی آنسوتر» به کارگردانی سجاد دهنوی و تهیه‌کنندگی مسعود دهنوی به مرحله صداگذاری رسید.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی گروه مستند روایت فتح، مستند «کمی آنسوتر» روایت متفاوتی از حاشیه بزرگترین مراسم تشییع تاریخ در تهران است.

این فیلم با نگاهی متفاوت به ماموریت کارکنان بهشت ‌زهرایِ(س) تهران در مراسم تشییع رهبر شهید پرداخته است.

عوامل مستند «کمی آنسوتر» عبارتند از:
تهیه‌کننده: مسعود دهنوی، کارگردان: سجاد دهنوی، فیلمبردار: مجتبی عمارلو، تدوین: مهدی عبدالباقی، صدابردار: احمد علایی، اصلاح رنگ و نور: یونس جلیلی‌فر، محصول گروه مستند روایت فتح.

«کمی آنسوتر» متقاضی حضور در بیستمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405082001576
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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