به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامرضا شریعتی امروز چهارشنبه 20 آبان ماه جاری در جلسه اداری با مدیرکل میراث‌فرهنگی و گردشگری مازندران، فرماندار نکا و دیگر مسئولان شهری ضمن قدردانی از نگاه مثبت وزیر میراث‌فرهنگی به توسعه گردشگری و حمایت از برنامه‌های اجرایی شهرستان، اظهار کرد: بهشهر از ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، فرهنگی و طبیعی برخوردار است و مجموعه‌ای از بناها و آثار ارزشمند در این شهر وجود دارد که می‌توانند با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مناسب به جاذبه‌های شاخص گردشگری کشور تبدیل شوند.

نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعامل و هماهنگی مطلوب میان شهرداری، شورای اسلامی شهر و مجموعه میراث‌فرهنگی افزود: این هم‌افزایی فرصت مناسبی برای پیشبرد پروژه‌های میراثی فراهم کرده است و انتظار داریم با حمایت وزارتخانه و تعیین چارچوب‌های کارشناسی و اجرایی، طرح‌های نیمه‌تمام هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسند.

او با اشاره به ضرورت تسریع در مرمت و احیای بناهای تاریخی و ساماندهی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که طولانی شدن فرآیندهای کارشناسی و اجرایی، فرصت‌های توسعه را از شهرها می‌گیرد؛ بنابراین باید با تعیین زمان‌بندی مشخص، تقسیم مسئولیت‌ها و همراهی دستگاه‌های متولی، زمینه اجرای عملیاتی پروژه‌ها فراهم شود.

شریعتی همچنین بر ضرورت حمایت تخصصی و کارشناسی اداره‌کل میراث‌فرهنگی از شهرداری بهشهر تأکید کرد و گفت: با ارائه مشاوره‌های فنی، تعیین ضوابط و همراهی کارشناسان میراث‌فرهنگی، شهرداری می‌تواند با اطمینان بیشتری پروژه‌های مرتبط با احیای بافت و بناهای تاریخی را دنبال کند.

نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های شاخص گردشگری شرق مازندران، از جمله چشمه عمارت و دیگر جاذبه‌های تاریخی و طبیعی منطقه، خاطرنشان کرد: این آثار و ظرفیت‌ها شایستگی آن را دارند که در قالب یک برنامه منسجم معرفی و احیا شوند و به مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شوند.

او در ادامه، توسعه بازارچه دائمی عرضه صنایع‌دستی و محصولات بومی را از نیازهای مهم شهرستان دانست و افزود: ایجاد فضایی مناسب برای عرضه و فروش صنایع‌دستی، علاوه بر حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان محلی، امکان خرید محصولات بومی و آشنایی بیشتر گردشگران با هویت فرهنگی منطقه را فراهم می‌کند.

شریعتی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایت وزارت میراث‌فرهنگی و همکاری مدیریت شهری، ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری بهشهر از مرحله معرفی و برنامه‌ریزی عبور کرده و به پروژه‌هایی اجرایی و اثرگذار در رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه گردشگری شرق مازندران تبدیل شوند.

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