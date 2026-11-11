به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل جباری روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه در نشست‌های خود در ستاد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، موضوع تأمین و تخصیص اعتبار برای اجرای پروژه‌های مرمتی در سطح استان را پیگیری کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل همچنین در دیدار با مدیرکل امور موزه‌های کشور، مسائل مربوط به تامین و توسعه تجهیزات موزه‌ای و تکمیل موزه‌های در حال ساخت استان را مورد بررسی قرار داد.

او در ادامه، با مدیرکل پایگاه‌های ملی و جهانی کشور درباره ساماندهی و ارتقای وضعیت حفاظتی و زیرساختی جمعه‌مسجد اردبیل، محوطه تاریخی کنزق سرعین و شهر یئری مشگین‌شهر و همچنین ساماندهی حریم مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی رایزنی کرد.

در این دیدارها، پیگیری نیازهای اعتباری و فراهم‌سازی زمینه حمایت و مشارکت بخش‌های تخصصی وزارتخانه برای پیشبرد پروژه‌های مرمتی، موزه‌ای و ساماندهی آثار تاریخی استان در دستور کار قرار گرفت.

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