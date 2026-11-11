به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، روز چهارشنبه، ۲۰ آبان ماه اظهار کرد: در راستای توانمندسازی اقشار مختلف جامعه، بیش از 2هزار نفر در استان البرز تحت پوشش آموزش‌های رایگان مهارت‌آموزی قرار گرفته‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: در اجرای این برنامه، گروه‌هایی همچون بانوان، جوانان و مددجویان مورد توجه قرار گرفته‌اند تا امکان فراگیری مهارت‌های کاربردی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های حوزه صنایع‌دستی برای آنان فراهم شود.

او با اشاره به اهمیت مهارت‌آموزی در توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی افراد ادامه داد: آموزش در حوزه صنایع‌دستی تنها به انتقال یک فن یا مهارت محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند زمینه ورود افراد به چرخه تولید و ایجاد فرصت برای فعالیت اقتصادی را فراهم کند.

این مسئول بیان کرد: برخورداری از مهارت، یکی از پیش‌نیازهای ورود مؤثر افراد به عرصه تولید است و فراهم‌کردن امکان آموزش برای گروه‌های مختلف جامعه می‌تواند به شناسایی استعدادها، تقویت توانایی‌های فردی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود در این حوزه کمک کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های انسانی در توسعه صنایع‌دستی گفت: فراهم‌کردن فرصت یادگیری برای افرادی که امکان دسترسی به آموزش‌های تخصصی را ندارند، می‌تواند مسیر حضور آنان در فعالیت‌های تولیدی را هموارتر کند.

او ابراز کرد: بانوان، جوانان و مددجویان از جمله گروه‌هایی هستند که با بهره‌مندی از آموزش‌های مهارتی می‌توانند توانایی‌های خود را به فرصت‌های تازه‌ای برای مشارکت اقتصادی تبدیل کنند. از این رو، گسترش آموزش‌های رایگان در حوزه صنایع‌دستی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

زینالی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه مهارت‌آموزی و فراهم‌کردن زمینه بهره‌گیری اقشار مختلف از ظرفیت‌های صنایع‌دستی، از محورهای فعالیت این اداره‌کل است و تلاش می‌شود با توجه به توانمندی‌های افراد، زمینه مناسب‌تری برای ورود آنان به عرصه تولید و فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

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