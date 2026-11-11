به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا محمدپور روز ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با پرداختن به اهمیت حفظ و احیای آثار تاریخی منطقه، بر ارزش‌های چندجانبه میراث فرهنگی «اسین» تأکید کرد و آن را یکی از گنجینه‌های ارزشمند منطقه دانست.

معاون میراث فرهنگی استان زنجان در ادامه با اشاره به اهمیت گردشگری تاریخی در استان زنجان، به بازدید اخیر آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه همدان از گنبد تاریخی سلطانیه پرداخت و افزود: آیت‌الله شعبانی در جریان سفر خود به استان زنجان، با بازدید از این بنای باشکوه، از نزدیک با جلوه‌های خیره‌کننده معماری و عظمت این اثر ماندگار تاریخی آشنا شدند.

او با توصیف ویژگی‌های فنی این اثر ماندگار اظهار کرد: گنبد سلطانیه، یادگار دوران شکوه حکومت ایلخانی و آرامگاه سلطان محمد خدابنده، با معماری کم‌نظیر و ابعاد عظیم سازه‌ای خود، یکی از شاخص‌ترین آثار میراث فرهنگی ایران و از افتخارات بی‌بدیل معماری ایرانی-اسلامی به‌شمار می‌رود که همواره توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.

محمدپور در بخش دیگری از سخنان خود، بر نقش این بنا در ترویج فرهنگ و هنر تأکید کرد و گفت: این بنای باشکوه که همچنان روایتگر هنر، دانش و شکوه تمدن ایرانی است، نه تنها یک اثر تاریخی، بلکه نمادی از هویت و اصالت ملت ماست که باید با تمام توان از آن محافظت کرد.

معاون میراث‌فرهنگی زنجان در پایان خاطرنشان کرد: تداوم تماشای این شکوه تاریخی در گنبد سلطانیه، می‌تواند موتور محرک توسعه گردشگری و معرفی فرهنگ غنی استان زنجان به جهانیان باشد.

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