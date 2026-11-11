۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۱

برپایی ۲۵ بازارچه صنایع‌دستی در البرز

برپایی ۲۵ بازارچه صنایع‌دستی در البرز

مدیرکل میراث‌‍فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز از برپایی ۲۵ بازارچه صنایع‌دستی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی روز چهارشنبه، ۲۰ آبان ماه با اشاره به اهمیت بازاریابی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای فروش محصولات صنایع‌دستی اظهار کرد: حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی نباید صرفاً به برگزاری دوره‌های آموزشی و فراهم کردن زمینه تولید محدود شود، بلکه ایجاد فرصت‌های مناسب برای عرضه و فروش محصولات نیز باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: در همین راستا، از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۵ بازارچه صنایع‌دستی در نقاط مختلف استان برپا شده و تلاش کرده‌ایم با فراهم کردن فرصت حضور هنرمندان در این بازارچه‌ها، زمینه ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با خریداران و معرفی هرچه بهتر تولیدات بومی البرز را فراهم کنیم.

او با تأکید بر ضرورت استمرار برگزاری بازارچه‌های صنایع‌دستی گفت: بازارچه‌ها یکی از مهم‌ترین بسترهای حمایت عملی از هنرمندان هستند؛ چراکه بسیاری از فعالان این حوزه با وجود برخورداری از مهارت و توان تولید محصولات باکیفیت، برای معرفی آثار و دسترسی به بازار فروش با محدودیت‌هایی مواجه هستند. برگزاری این بازارچه‌ها می‌تواند بخشی از این موانع را برطرف کند و فرصت مناسبی برای عرضه مستقیم محصولات در اختیار هنرمندان قرار دهد.

این مسئول تصریح کرد: از سوی دیگر، حضور مستمر صنایع‌دستی در فضاهای عمومی و نمایشگاه‌های تخصصی، موجب آشنایی بیشتر مردم با تنوع محصولات، شیوه‌های تولید و ارزش فرهنگی و هنری این آثار می‌شود. باید توجه داشت که صنایع‌دستی تنها یک کالای مصرفی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و میراث ناملموس هر منطقه به شمار می‌رود و معرفی آن می‌تواند در تقویت هویت بومی و رونق اقتصاد فرهنگ نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با اشاره به اهمیت حمایت اقتصادی از هنرمندان تصریح کرد: یکی از اهداف ما در برگزاری بازارچه‌ها، کمک به افزایش درآمد فعالان این حوزه و فراهم کردن شرایطی است که محصولات هنرمندان با ارزش واقعی و متناسب با کیفیت، زمان و مهارت صرف‌شده برای تولید آن‌ها به فروش برسد.

او همچنین به اقدامات انجام‌شده برای توسعه بازارهای فراتر از محدوده استان اشاره کرد و گفت: در حوزه بازاریابی و معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی البرز نیز با اعزام هنرمندان استان به نمایشگاه‌های بین‌المللی عمان و ترکیه، تلاش کردیم زمینه معرفی و عرضه تولیدات هنرمندان البرزی در بازارهای ملی و بین‌المللی فراهم شود.

زینالی افزود: حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی علاوه بر فراهم کردن فرصت عرضه محصولات، امکان آشنایی هنرمندان با سلیقه و نیاز بازارهای خارجی، شناسایی ظرفیت‌های صادراتی و برقراری ارتباط با فعالان اقتصادی و تجاری سایر کشورها را فراهم می‌کند. این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فعالیت هنرمندان و افزایش قدرت رقابت محصولات صنایع‌دستی البرز در بازارهای جدید باشد.

این مسئول با بیان اینکه توسعه صنایع‌دستی نیازمند توجه هم‌زمان به تولید، بازاریابی و فروش است، خاطرنشان کرد: زمانی می‌توان از حمایت مؤثر از هنرمندان سخن گفت که در کنار تقویت مهارت‌ها و ارتقای کیفیت تولیدات، برای فروش محصولات نیز برنامه‌ریزی شود. از این رو، توسعه بازارچه‌های دائمی و مناسبتی، حضور در نمایشگاه‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های تبلیغاتی و گردشگری باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز در پایان گفت: رونق صنایع‌دستی علاوه بر کمک به معیشت هنرمندان و ایجاد اشتغال، در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان نیز اثرگذار است و تلاش می‌کنیم با تقویت زمینه‌های عرضه و فروش، از تولیدکنندگان و هنرمندان صنایع‌دستی البرز حمایت بیشتری صورت گیرد.

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کد خبر 1405082001581
امیر مورثیان
دبیر مرضیه امیری

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