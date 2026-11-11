به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی روز چهارشنبه، ۲۰ آبان ماه با اشاره به اهمیت بازاریابی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای فروش محصولات صنایع‌دستی اظهار کرد: حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی نباید صرفاً به برگزاری دوره‌های آموزشی و فراهم کردن زمینه تولید محدود شود، بلکه ایجاد فرصت‌های مناسب برای عرضه و فروش محصولات نیز باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: در همین راستا، از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۵ بازارچه صنایع‌دستی در نقاط مختلف استان برپا شده و تلاش کرده‌ایم با فراهم کردن فرصت حضور هنرمندان در این بازارچه‌ها، زمینه ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با خریداران و معرفی هرچه بهتر تولیدات بومی البرز را فراهم کنیم.

او با تأکید بر ضرورت استمرار برگزاری بازارچه‌های صنایع‌دستی گفت: بازارچه‌ها یکی از مهم‌ترین بسترهای حمایت عملی از هنرمندان هستند؛ چراکه بسیاری از فعالان این حوزه با وجود برخورداری از مهارت و توان تولید محصولات باکیفیت، برای معرفی آثار و دسترسی به بازار فروش با محدودیت‌هایی مواجه هستند. برگزاری این بازارچه‌ها می‌تواند بخشی از این موانع را برطرف کند و فرصت مناسبی برای عرضه مستقیم محصولات در اختیار هنرمندان قرار دهد.

این مسئول تصریح کرد: از سوی دیگر، حضور مستمر صنایع‌دستی در فضاهای عمومی و نمایشگاه‌های تخصصی، موجب آشنایی بیشتر مردم با تنوع محصولات، شیوه‌های تولید و ارزش فرهنگی و هنری این آثار می‌شود. باید توجه داشت که صنایع‌دستی تنها یک کالای مصرفی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و میراث ناملموس هر منطقه به شمار می‌رود و معرفی آن می‌تواند در تقویت هویت بومی و رونق اقتصاد فرهنگ نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با اشاره به اهمیت حمایت اقتصادی از هنرمندان تصریح کرد: یکی از اهداف ما در برگزاری بازارچه‌ها، کمک به افزایش درآمد فعالان این حوزه و فراهم کردن شرایطی است که محصولات هنرمندان با ارزش واقعی و متناسب با کیفیت، زمان و مهارت صرف‌شده برای تولید آن‌ها به فروش برسد.

او همچنین به اقدامات انجام‌شده برای توسعه بازارهای فراتر از محدوده استان اشاره کرد و گفت: در حوزه بازاریابی و معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی البرز نیز با اعزام هنرمندان استان به نمایشگاه‌های بین‌المللی عمان و ترکیه، تلاش کردیم زمینه معرفی و عرضه تولیدات هنرمندان البرزی در بازارهای ملی و بین‌المللی فراهم شود.

زینالی افزود: حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی علاوه بر فراهم کردن فرصت عرضه محصولات، امکان آشنایی هنرمندان با سلیقه و نیاز بازارهای خارجی، شناسایی ظرفیت‌های صادراتی و برقراری ارتباط با فعالان اقتصادی و تجاری سایر کشورها را فراهم می‌کند. این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فعالیت هنرمندان و افزایش قدرت رقابت محصولات صنایع‌دستی البرز در بازارهای جدید باشد.

این مسئول با بیان اینکه توسعه صنایع‌دستی نیازمند توجه هم‌زمان به تولید، بازاریابی و فروش است، خاطرنشان کرد: زمانی می‌توان از حمایت مؤثر از هنرمندان سخن گفت که در کنار تقویت مهارت‌ها و ارتقای کیفیت تولیدات، برای فروش محصولات نیز برنامه‌ریزی شود. از این رو، توسعه بازارچه‌های دائمی و مناسبتی، حضور در نمایشگاه‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های تبلیغاتی و گردشگری باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز در پایان گفت: رونق صنایع‌دستی علاوه بر کمک به معیشت هنرمندان و ایجاد اشتغال، در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان نیز اثرگذار است و تلاش می‌کنیم با تقویت زمینه‌های عرضه و فروش، از تولیدکنندگان و هنرمندان صنایع‌دستی البرز حمایت بیشتری صورت گیرد.

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