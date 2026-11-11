به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز چهارشنبه ۲۰ آبانماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی یکی از راهکارهای مؤثر برای تسریع در روند حفاظت، مرمت، احیا و بهره‌برداری اصولی از بناهای تاریخی استان است و می‌تواند زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به حوزه صیانت از میراث فرهنگی باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: این نشست با حضور معاونان و کارشناسان مرتبط از دو مجموعه و با هدف بررسی ابعاد اجرایی و حقوقی ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه، تبیین ظرفیت‌های قانونی، بررسی سازوکارهای همکاری و برنامه‌ریزی برای تشکیل کارگروه تخصصی برگزار شد.

او با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان مرکزی تصریح کرد: تعدادی از بناهای تاریخی استان به دلیل نیاز به مرمت، احیا و تأمین منابع مالی، با محدودیت‌هایی در مسیر بهره‌برداری و بازآفرینی مواجه هستند که استفاده از الگوی مشارکت عمومی و خصوصی می‌تواند فرصت تازه‌ای برای سامان‌دهی این بناها فراهم کند.

محمودی ادامه داد: واگذاری بناهای تاریخی واجد شرایط به سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران توانمند، در چارچوب ضوابط و مقررات میراث فرهنگی و با نظارت تخصصی این اداره‌کل، ضمن فراهم کردن منابع مورد نیاز برای مرمت و احیا، می‌تواند به رونق گردشگری، ایجاد فرصت‌های اشتغال، توسعه اقتصاد فرهنگی و افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌های تاریخی استان منجر شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: تشکیل این کارگروه و پیگیری سازوکارهای مشارکت عمومی و خصوصی، می‌تواند زمینه‌ساز آغاز فصل تازه‌ای در حفاظت و احیای میراث تاریخی استان مرکزی باشد؛ به‌گونه‌ای که با ورود سرمایه و توان تخصصی بخش خصوصی، بناهای تاریخی ضمن حفظ اصالت و هویت معماری خود، جانی دوباره گرفته و به فرصت‌هایی ماندگار برای توسعه گردشگری و اقتصادی استان تبدیل شوند.

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