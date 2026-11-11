به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست همفکری و بررسی زمینه‌های همکاری مشترک روز ۱۹ آبان ماه با حضور داود آبیان، معاون گردشگری استان اصفهان و مسئول دفتر همکاری‌های فرهنگی بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در استان اصفهان، در محل دفتر معاونت گردشگری برگزار شد.

آبیان در این نشست با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت دیپلماسی فرهنگی در توسعه گردشگری بین‌المللی گفت: اصفهان با برخورداری از پیشینه غنی تاریخی و تمدنی و جایگاه ممتاز در عرصه فرهنگ و هنر، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از کانون‌های مهم تعاملات فرهنگی و گردشگری بین‌المللی را دارد و تحقق این هدف نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی، اجرایی و فعالان صنعت گردشگری است.

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای شاخص ملی و بین‌المللی گردشگری در اصفهان ادامه داد: برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کوتاه گردشگری CINETOUR ۲۰۲۶، شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان و چهارمین نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو، فرصت‌های ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های استان، توسعه ارتباطات بین‌المللی و تقویت جایگاه اصفهان در بازار جهانی گردشگری فراهم می‌کند.

او با اشاره به نقش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و شبکه رایزنی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، افزود: بهره‌گیری از این شبکه ارتباطی می‌تواند در معرفی رویدادهای پیش‌رو، اطلاع‌رسانی هدفمند در کشورهای مختلف، شناسایی و دعوت از چهره‌های فرهنگی و هنری، فعالان گردشگری، برگزارکنندگان رویدادها و هیئت‌های تخصصی خارجی نقش مؤثری ایفا کند.

آبیان با تأکید بر اهمیت برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کوتاه گردشگری CINETOUR ۲۰۲۶ ، تصریح کرد: این جشنواره فرصتی برای بهره‌گیری از زبان جهانی سینما در معرفی جاذبه‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و هویت تمدنی اصفهان است. در این راستا، همکاری رایزنان فرهنگی ایران در کشورهای مختلف برای معرفی جشنواره، ارتباط با فیلم‌سازان و فعالان فرهنگی و تسهیل حضور مهمانان بین‌المللی می‌تواند به ارتقای جایگاه و اثربخشی این رویداد کمک کند.

معاون گردشگری استان اصفهان همچنین با اشاره به برگزاری شانزدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان از ۱۱ تا ۱۴ آذرماه سال جاری گفت: این نمایشگاه باید فراتر از یک رویداد نمایشگاهی، به بستری برای تعاملات حرفه‌ای، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، توسعه همکاری‌های تجاری و بازاریابی مقصد تبدیل شود. استفاده از ظرفیت ارتباطات فرهنگی بین‌المللی برای معرفی نمایشگاه و دعوت از فعالان و هیئت‌های تخصصی کشورهای هدف، می‌تواند به تقویت ابعاد بین‌المللی آن کمک کند.

او همچنین اشاره به میزبانی اصفهان از چهارمین نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو در بهار ۱۴۰۶ افزود: این رویداد فرصتی راهبردی برای معرفی توانمندی‌های پزشکی، درمانی و گردشگری سلامت اصفهان در سطح منطقه است و انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت رایزنی‌های فرهنگی، زمینه معرفی رویداد، ارتباط با نهادهای مرتبط و تسهیل حضور هیئت‌های تخصصی و فعالان گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو فراهم شود.

آبیان با تأکید بر ضرورت تبدیل تعاملات فرهنگی به دستاوردهای اقتصادی و گردشگری، ادامه داد: هدف ما آن است که دیپلماسی فرهنگی در کنار سایر ابزارهای بازاریابی بین‌المللی، به توسعه بازارهای هدف، افزایش شناخت جهانی از برند گردشگری اصفهان، جذب گردشگران خارجی و ایجاد همکاری‌های پایدار میان فعالان گردشگری استان و کشورهای مختلف منجر شود.

در ادامه این نشست، زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه معرفی رویدادهای بین‌المللی گردشگری اصفهان، بهره‌گیری از ظرفیت رایزنان فرهنگی، تسهیل ارتباط با نهادهای فرهنگی و گردشگری خارجی، تولید و انتشار محتوای چندزبانه و تقویت مشارکت بین‌المللی در برنامه‌های پیش‌روی استان موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

این نشست باهدف تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی فرهنگی برای ارتقای جایگاه بین‌المللی اصفهان به‌عنوان مقصدی برای گردشگری، فرهنگ، هنر و تعاملات حرفه‌ای برگزار شد.

انتهای پیام/