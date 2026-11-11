به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین خاکباز امروز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن فصل بارندگی و احتمال نفوذ آب و ایجاد آسیب در بخش‌هایی از سقف بازار تاریخی شمس‌السلطنه، بازدیدی میدانی از بافت تاریخی شهر نراق و این مجموعه ارزشمند انجام شد.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دلیجان افزود: در این بازدید، وضعیت سقف بازار و بخش‌های در معرض خطر بررسی و ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه و رفع خطر به‌منظور جلوگیری از نفوذ آب باران، تخریب مصالح و وارد آمدن خسارت به ساختار تاریخی بنا مورد تأکید قرار گرفت.

او با اشاره به اهمیت همکاری و تعامل مدیریت شهری در حفاظت از آثار تاریخی تصریح کرد: با همکاری و هماهنگی شهردار نراق، اقدامات لازم برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی و رفع خطر در بخش‌های آسیب‌پذیر بازار در دستور کار قرار گرفت تا با انجام به‌موقع اقدامات حفاظتی، از بروز خسارت‌های بیشتر به این بنای ارزشمند جلوگیری شود.

خاکباز در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از بافت‌های تاریخی و بناهای ارزشمند، نیازمند مشارکت و همراهی همه دستگاه‌های مسئول است و اداره میراث فرهنگی با همکاری شهرداری و سایر مجموعه‌های مرتبط، پیگیری اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه را با هدف صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی شهر نراق ادامه خواهد داد.

بازار تاریخی شمس‌السلطنه نراق، به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین عناصر هویت تاریخی و معماری این شهر، نیازمند مراقبت مستمر و اقدامات پیشگیرانه برای حفظ و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده است.

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