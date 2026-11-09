اکران مستندهای منتخب «سینماحقیقت ۲۰» در ۳۰ استان

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، بخش استانی بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران، «سینماحقیقت»، از ۲۷ تا ۲۹ آذرماه آثار منتخب این دوره را نمایش می‌دهد.

پس از پایان جشنواره در تهران، مستندهای منتخب در ۳۰ استان، ۲۸ مرکز استان و هفت شهرستان، در مجموع ۳۸ سینما و مجتمع فرهنگی روی پرده می‌روند. آثار منتخب اعلام و درباره سینماها و نحوه نمایش مستندها، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت»، به دبیری محمد حمیدی‌مقدم، آذرماه امسال در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.

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