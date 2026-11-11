بهبود امکانات رفاهی در سایت میراث جهانی گنبد سلطانیه جهت تسهیل حضور گردشگران

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی غلامی روز ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهارکرد: که در چارچوب برنامه‌های توسعه زیرساختی و بهبود کیفیت خدمات گردشگری، عملیات بهسازی امکانات رفاهی در سایت گنبد سلطانیه در حال اجراست.

مدیرپایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه در این خصوص افزود: با هدف ارتقای سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان و فراهم آوردن امکانات رفاهی استاندارد، فرآیند بهسازی سرویس‌های بهداشتی مورد استفاده گردشگران در پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه در حال انجام است.

او تأکید کرد: ایجاد و نوسازی امکانات رفاهی، یکی از اولویت‌های اصلی در مدیریت سایت‌های گردشگری است تا گردشگران داخلی و خارجی بتوانند در محیطی مناسب و با استانداردهای بهداشتی لازم از این اثر باستانی بازدید کنند.

غلامی بیان کرد: این بهسازی‌ها با رعایت دقیق استانداردهای بهداشتی و با استفاده از متریال‌های مقاوم و متناسب با فضای محیطی در حال انجام است.

او افزود: هدف از این پروژه، تنها بازسازی ساده نیست، بلکه هدف اصلی، ایجاد فضایی است که پاسخگوی نیازهای متنوع گردشگران، از جمله بازدیدکنندگان خارجی باشد و تجربه‌ای مطلوب و بی‌دغدغه از حضور در این سایت تاریخی را برای آن‌ها رقم بزند.

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