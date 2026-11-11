۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۲

بهبود امکانات رفاهی در سایت میراث جهانی گنبد سلطانیه جهت تسهیل حضور گردشگران

بهبود امکانات رفاهی در سایت میراث جهانی گنبد سلطانیه جهت تسهیل حضور گردشگران

در راستای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و تسهیل حضور بازدیدکنندگان در سایت تاریخی گنبد سلطانیه، عملیات بهسازی و نوسازی سرویس‌های بهداشتی مورد استفاده گردشگران در این پایگاه میراث جهانی آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی غلامی روز ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهارکرد: که در چارچوب برنامه‌های توسعه زیرساختی و بهبود کیفیت خدمات گردشگری، عملیات بهسازی امکانات رفاهی در سایت گنبد سلطانیه در حال اجراست.

مدیرپایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه در این خصوص افزود: با هدف ارتقای سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان و فراهم آوردن امکانات رفاهی استاندارد، فرآیند بهسازی سرویس‌های بهداشتی مورد استفاده گردشگران در پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه در حال انجام است.

او تأکید کرد: ایجاد و نوسازی امکانات رفاهی، یکی از اولویت‌های اصلی در مدیریت سایت‌های گردشگری است تا گردشگران داخلی و خارجی بتوانند در محیطی مناسب و با استانداردهای بهداشتی لازم از این اثر باستانی بازدید کنند.

غلامی بیان کرد: این بهسازی‌ها با رعایت دقیق استانداردهای بهداشتی و با استفاده از متریال‌های مقاوم و متناسب با فضای محیطی در حال انجام است.

او افزود: هدف از این پروژه، تنها بازسازی ساده نیست، بلکه هدف اصلی، ایجاد فضایی است که پاسخگوی نیازهای متنوع گردشگران، از جمله بازدیدکنندگان خارجی باشد و تجربه‌ای مطلوب و بی‌دغدغه از حضور در این سایت تاریخی را برای آن‌ها رقم بزند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405082001595
زهرا محمدی
دبیر محمد آوخ

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