به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست بررسی طرح گردشگری بخش خصوصی در حوزه شهداد، چهارشنبه ۲۰ آبان‌ ۱۴۰۵ با حضور سیدموید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط و نماینده و مشاور سرمایه‌گذار، در محل این اداره‌کل برگزار شد.

در این نشست، ابعاد مختلف طرح پیشنهادی سرمایه‌گذاری، الزامات اجرایی و زیرساختی و زمینه‌های همکاری دستگاه‌های اجرایی برای فراهم‌سازی شرایط اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت.

سیدموید محسن‌نژاد در این نشست با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق مستعد استان اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی، زمینه‌ساز اشتغال‌زایی، تقویت کسب‌وکارهای محلی و بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های بومی است و می‌تواند نقش مهمی در تحقق توسعه پایدار مناطق مختلف استان ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر جایگاه ویژه شهداد در نقشه گردشگری استان کرمان افزود: قرار گرفتن این منطقه در جوار بیابان جهانی لوت و برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و گردشگری ارزشمند، همچنین وجود روستای جهانی شفیع‌آباد، فرصت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های متناسب با نیاز گردشگران فراهم کرده است.

او توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگری را عاملی موثر در افزایش ماندگاری گردشگران، ارتقا کیفیت خدمات و رونق اقتصادی منطقه دانست و تصریح کرد: بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های گردشگری شهداد مستلزم برنامه‌ریزی منسجم، مشارکت بخش خصوصی و همکاری هماهنگ دستگاه‌های اجرایی است.

محسن‌نژاد همچنین با اعلام آمادگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان برای همراهی با سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری گفت: این اداره‌کل از طرح‌های دارای توجیه و ظرفیت توسعه‌ای حمایت می‌کند و در چارچوب ضوابط و مقررات، برای تسهیل و تسریع فرآیند صدور مجوزها و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط تلاش خواهد کرد تا موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری به حداقل برسد.

در ادامه این نشست، نماینده و مشاور سرمایه‌گذار به تشریح ابعاد طرح پیشنهادی پرداختند و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نیز دیدگاه‌ها و ملاحظات تخصصی خود را درباره الزامات و زمینه‌های اجرایی آن مطرح کردند.

در پایان، بر ضرورت پیگیری موضوعات مطرح‌شده، هماهنگی بین‌بخشی و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای پیشبرد طرح با هدف تقویت زیرساخت‌های گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری شهداد تاکید شد.

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