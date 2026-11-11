رسانه باید صدای مردم و فعالان صنفی گردشگری را بازتاب دهد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدحسن یزدانی، رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری کشور، در نشست حسین جابری‌انصاری، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، با روزبه کردونی، مشاور وزیر، مدیرکل حوزه وزارتی، مدیران و کارشناسان مرکز بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیران حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روابط‌عمومی و جمعی از فعالان بخش‌خصوصی که ظهر سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در محل مرکز بین‌الملل وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به جایگاه راهنمایان گردشگری در معرفی و روایت ایران اظهار کرد: راهنمایان گردشگری خود بخشی از روایت ایران را بر عهده دارند و فعالیت آن‌ها در صنعت گردشگری، افزون بر کارکرد حرفه‌ای، واجد نقشی رسانه‌ای و تأثیرگذار است.

او با تشریح وضعیت اشتغال راهنمایان گردشگری کشور افزود: از مجموع حدود ۱۶ هزار راهنمای رسمی گردشگری در کشور، با توجه به شرایط حاکم بر صنعت گردشگری، در حال حاضر حدود ۸ هزار نفر همچنان فعال هستند و برای ماندن در این صنعت تلاش می‌کنند. تداوم بیکاری راهنمایان گردشگری از دوران پساکرونا تاکنون، موجب شده است بخش قابل‌توجهی از این نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده که توانایی ارتباط با گردشگران خارجی و معرفی ظرفیت‌های کشور را دارد، به‌تدریج از چرخه فعالیت حرفه‌ای خارج شود.

رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری کشور با استقبال از رویکرد انتقادی مطرح‌شده در این نشست و تاکید بر ضرورت بازنگری در عملکرد رسانه‌ها تصریح کرد: خودانتقادی و پذیرش نقد می‌تواند نقطه آغاز یک تغییر مثبت باشد. انتظار این است که رسانه از نگاه یک‌طرفه و محدودشدن به بازتاب مواضع رسمی فاصله بگیرد، چراکه تقلیل رسانه به یک پایگاه خبری صرف و انتشار آنچه از سوی دستگاه‌های رسمی اعلام می‌شود، با هویت و کارکرد واقعی رسانه فاصله دارد.

یزدانی با تاکید بر ضرورت اختصاص جایگاهی مشخص به مردم و تشکل‌های حرفه‌ای در رسانه‌ها، به‌ویژه در حوزه گردشگری، گفت: همان‌گونه که در این نشست نیز بر ضرورت توجه به بخش‌خصوصی و فعالان صنفی تاکید شد، خبرگزاری ایرنا می‌تواند جایگاه مشخصی برای صدای صنف گردشگری تعریف کند و بستری برای طرح دیدگاه‌ها، مطالبات و مسائل فعالان این حوزه فراهم آورد.

او با اشاره به ظرفیت رسانه در مطالبه‌گری و ایجاد سازوکار پاسخ‌گویی افزود: رسانه‌ای مانند ایرنا از توان و اعتبار لازم برای طرح پرسش‌های جدی و قرار دادن دستگاه‌ها و مسئولان در معرض پاسخ‌گویی برخوردار است. تشکل‌های حرفه‌ای و فعالان بخش‌خصوصی گردشگری نیز می‌توانند از این ظرفیت برای طرح مسائل و پیگیری مطالبات خود استفاده کنند تا موضوعات مهم این صنعت در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری کشور در بخش دیگری از سخنان خود، تولید محتوا را ضرورتی فراگیر در فضای رسانه‌ای امروز دانست و خاطرنشان کرد: امروز تولید محتوا به بخشی جدایی‌ناپذیر از فعالیت روزمره افراد، سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف تبدیل شده است و در حوزه‌های گوناگون گردشگری نیز اقدامات متعددی در این زمینه انجام می‌شود، بنابراین صرف تاکید بر ضرورت تولید محتوا، به‌تنهایی نمی‌تواند مزیت و تمایز رسانه‌ای ایجاد کند. آنچه اهمیت دارد، کیفیت، جهت‌گیری و اثربخشی محتوا و نحوه ارتباط آن با مخاطبان است.

یزدانی همچنین با تاکید بر ضرورت انعکاس روایت‌های مردمی از وضعیت گردشگری ایران اظهار کرد: در بازتاب رسانه‌ای اخبار گردشگری، جای صدای مردم خالی است. اگر مردم بتوانند خارج از چارچوب گفت‌وگوهای رسمی و مصاحبه‌های مسئولان، درباره تجربه و برداشت خود از شرایط کشور، از جمله موضوع امنیت و وضعیت کنونی گردشگری، سخن بگویند، این روایت‌ها می‌تواند تأثیرگذاری بیشتری در شکل‌دهی به افکار عمومی داشته باشد.

او در پایان تاکید کرد: رسانه‌ها باید علاوه بر انعکاس دیدگاه مدیران و مسئولان، به تجربه زیسته مردم و صدای فعالان حرفه‌ای نیز میدان بدهند، چراکه تقویت این رویکرد می‌تواند به اعتمادسازی، طرح دقیق‌تر مسائل و ارتقای جایگاه گردشگری در افکار عمومی کمک کند.

این نشست با حضور حسین جابری‌انصاری، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، روزبه کردونی، مشاور وزیر، مدیرکل حوزه وزارتی و سرپرست مرکز بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، فعالان بخش‌خصوصی برگزار شد. در این نشست حاضران دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره نقش رسانه در معرفی ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری ایران، تقویت ارتباط با جامعه، بازتاب مطالبات بخش خصوصی و توسعه همکاری‌های رسانه‌ای مطرح کردند.

انتهای پیام/