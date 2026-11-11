به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند روز ۲۰ آبان ۱۴۰۵ در نشست شورای اداری این اداره‌کل که با حضور معاونان و مدیران شهرستان‌ها برگزار شد، با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین در فرآیندهای اداری اظهار کرد: مدیران باید در انجام امور، به‌ویژه بررسی و پاسخ‌گویی به استعلام‌ها، دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند و پاسخ‌ها را براساس ضوابط قانونی ارایه کنند.

او با اشاره به گستردگی مسئولیت‌های اداره‌کل در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: با توجه به حجم فعالیت‌ها در شهرستان‌ها، مدیران باید امور محوله را با جدیت دنبال کنند.

جوروند همچنین پیگیری مستمر مصوبات سفرهای استانی وزیر میراث‌فرهنگی را ضروری دانست و گفت: سفرهای وزیر به استان‌ها معمولا با دستاوردها و مصوباتی همراه است که معاونان و مدیران باید اجرای آن‌ها را به‌صورت مستمر پیگیری کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و حقوقی مجموعه تأکید کرد و افزود: استفاده از دانش، تجربه و توان نیروهای متخصص و باسابقه می‌تواند در پیشبرد امور اداری و حقوقی و رفع مشکلات سازمانی مؤثر باشد.

او تکریم ارباب‌رجوع، حفظ انسجام سازمانی و تعامل سازنده میان بخش‌های مختلف را از دیگر الزامات پیشبرد مأموریت‌های این اداره‌کل برشمرد.

جوروند همچنین با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت توجه به جایگاه و شخصیت ایشان در برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: سیره و رفتار حضرت فاطمه زهرا (س) باید به‌عنوان الگویی برای جامعه مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های فرهنگی نیز در کنار سایر فعالیت‌های خود، برای ترویج ابعاد شخصیتی و فرهنگی آن حضرت اهتمام داشته باشند.

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