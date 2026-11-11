به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز ۲۰ آبان ماه و هم‌زمان با آغاز عملیات ژئورادار (GPR) در مسجد امام(ره)(جامع عباسی)، گفت: باهدف صیانت پیشگیرانه از بنای تاریخی مسجد امام(ره)(جامع عباسی) و باهدف شناخت دقیق‌تر وضعیت زیرسطحی، عملیات مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از فناوری رادار نفوذی زمین (GPR) در بخش‌های مختلف این بنای ارزشمند تاریخی آغاز شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: این مطالعات باهدف شناسایی ساختارهای مدفون، بررسی وضعیت پی و بستر زیرسطحی، ارزیابی احتمالی ناهنجاری‌ها و شناخت ویژگی‌های زمین‌شناختی و سازه‌ای بخش‌های مختلف مسجد و شناسایی کانال‌ها و حفره‌ها انجام می‌شود.

جواد رحمتی مدیر پایگاه میراث جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) نیز با اشاره به اهمیت شناخت وضعیت زیرسطحی در برنامه‌ریزی اقدامات حفاظتی و مرمتی، گفت: بهره‌گیری از روش‌های غیر مخرب ژئوفیزیکی این امکان را فراهم می‌کند که بدون هرگونه مداخله فیزیکی در کالبد تاریخی بنا، اطلاعات ارزشمندی از وضعیت لایه‌های زیرسطحی به دست آید و مبنای تصمیم‌گیری‌های فنی و تخصصی قرار گیرد. بااین‌حال، بررسی‌ها تنها به نتایج و تحلیل‌های ژئورادار متکی نیست و در بخش‌های مختلف بنا، گمانه‌زنی و کورگیری نیز انجام می‌شود تا داده‌های به‌دست‌آمده از روش‌های غیر مخرب، به‌صورت میدانی راستی‌آزمایی و تکمیل شود.

مدیر پایگاه میراث جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) ادامه داد: نتایج این مطالعات پس از پردازش و تحلیل داده‌ها و تطبیق آن با یافته‌های حاصل از گمانه‌زنی و کورگیری، در قالب گزارش فنی و نقشه‌های تفسیری ارائه خواهد شد تا در تدوین برنامه‌های حفاظتی، آسیب‌شناسی، ارائه طرح‌های استحکام‌بخشی این اثر جهانی مورداستفاده قرار گیرد.

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