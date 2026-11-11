به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این نشست روز دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، رضا جباری، نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی و فرمانداران این چهار شهرستان شامل جاوید شیخ (مسجدسلیمان)، اشکان مرادی (لالی)، حسین کیانی (اندیکا) و مهرزاد شریفی (هفتکل)، در سالن جلسات استاد عزت‌الله نگهبان اداره‌کل برگزار شد.

محمد جوروند در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان‌های مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل، اظهار کرد: این منطقه از قابلیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری، رونق صنایع‌دستی و ایجاد فرصت‌های اشتغال برخوردار است و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها مستلزم برنامه‌ریزی هدفمند، تأمین زیرساخت‌های موردنیاز و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی است.

او با تأکید بر آمادگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان برای اجرای طرح‌های مشترک با فرمانداری‌ها و فراهم‌کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی افزود: تعامل سازنده با نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و فرمانداران، پشتوانه‌ای مؤثر برای رفع موانع، تأمین اعتبارات و شتاب‌بخشی به طرح‌های توسعه‌ای در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان‌ها خواهد بود.

در ادامه این نشست، رضا جباری نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از اقدامات و تلاش‌های مجموعه اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان، بر آمادگی خود برای پیگیری مطالبات شهرستان‌ها، جذب و تخصیص اعتبارات موردنیاز و حمایت از برنامه‌های مرتبط با حفاظت از آثار تاریخی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری منطقه تأکید کرد.

همچنین فرمانداران چهار شهرستان با تشریح مسائل و چالش‌های موجود، طرح‌های نیمه‌تمام و ظرفیت‌های شاخص حوزه‌های مأموریتی وزارت میراث‌فرهنگی در مناطق خود، پیشنهادها و مطالبات‌شان را مطرح کردند.

در پایان این نشست، موضوعات و مسائل مطرح‌شده بررسی و تصمیمات لازم با هدف تسریع در روند اجرای طرح‌ها، تقویت زیرساخت‌های گردشگری، صیانت از میراث تاریخی و حمایت از ظرفیت‌های صنایع‌دستی این چهار شهرستان اتخاذ شد.

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