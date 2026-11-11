به گزارش خبرنگار میراث آریا، عاطفه رشنویی امروز ۲۰ آبان ۱۴۰۵ افزود: در این اقدام که با رعایت کامل کرامت انسانی و به‌صورت مسالمت‌آمیز انجام شد فرد مذکور به خارج از عرصه اثر هدایت و اقلام و وسایل همراه وی از داخل دهانه‌ها جمع‌آوری شد تا منظر تاریخی این سازه ارزشمند ساسانی که بخشی از میراث جهانی سامانه آبی تاریخی شوشتر است، از وضعیت نابسامان اخیر خارج شود.

مدیر پایگاه میراث جهانی سامانه آبی ـ تاریخی شوشتر خاطرنشان کرد: حفاظت از عرصه، حریم و منظر بصری آثار ثبت جهانی وظیفه ذاتی پایگاه است و همکاران ما در یگان حفاظت با حساسیت ویژه، به‌صورت مستمر این محدوده‌ها را پایش می‌کنند و هر بار نسبت به رفع تصرف و پاک‌سازی اقدام کرده‌اند.

او تأکید کرد: باید توجه داشت که پدیده بی‌سرپناهی و اسکان افراد آسیب‌دیده در فضاهای عمومی و تاریخی یک موضوع اجتماعی و چندوجهی است و طبیعتا با جابه‌جایی مقطعی از یک نقطه به نقطه دیگر حل نمی‌شود.

رشنویی ادامه داد: تجربه نشان داده تا زمانی که برای این افراد چاره‌اندیشی و ساماندهی پایدار صورت نگیرد، این چرخه تکرار خواهد شد.

او تصریح کرد: انتظار می‌رود این موضوع با نگاه مسئولانه و با همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های متولی حوزه اجتماعی، شاهد اقدامی ریشه‌ای و حمایتی برای این قشر باشیم تا هم شأن و کرامت این افراد حفظ شود و هم شأن و جایگاه یک اثر جهانی ۱۷۰۰ ساله خدشه‌دار نشود.

رشنویی با بیان اینکه پایگاه میراث جهانی شوشتر در چارچوب وظایف خود آمادگی کامل برای هرگونه همکاری مشترک را دارد گفت: حراست از شادروان تنها پاک‌کردن دهانه‌های پل نیست بلکه صیانت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی شوشتر است.

او یادآوری کرد: ما امروز وظیفه خود را انجام دادیم و این محدوده را به وضعیت شایسته یک اثر جهانی بازگرداندیم اما صیانت واقعی از شادروان عزمی همگانی، اقدامی پایدار، حمایت و همکاری بین دستگاهی را می‌طلبد.

مدیر پایگاه میراث جهانی سامانه آبی ـ تاریخی شوشتر ابراز امیدواری کرد: با همراهی و هم‌افزایی همه بخش‌های مسئول در حوزه اجتماعی به‌زودی شاهد راه‌حلی ریشه‌ای باشیم.

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