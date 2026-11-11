۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۲

حمزه‌زاده:

گردشگری بدون رسانه قدرتمند و مطالبه‌گر به توسعه واقعی نمی‌رسد

گردشگری بدون رسانه قدرتمند و مطالبه‌گر به توسعه واقعی نمی‌رسد

رئیس جامعه حرفه‌ای هتل‌داران ایران با تاکید بر نقش راهبردی رسانه در توسعه گردشگری کشور، خواستار تقویت جایگاه رسانه ملی در معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده ایران، بازتاب مسائل و مطالبات بخش‌خصوصی و پیگیری چالش‌های فعالان صنعت گردشگری شد و گفت: گردشگری بدون رسانه‌ای قدرتمند و مطالبه‌گر نمی‌تواند به توسعه واقعی دست یابد و جایگاه شایسته خود را در اقتصاد کشور پیدا کند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه حرفه‌ای هتل‌داران ایران، در نشست مشترک حسین جابری‌انصاری، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، با روزبه کردونی، مشاور وزیر، مدیرکل حوزه وزارتی، مدیران و کارشناسان سرپرست مرکز بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیران ستادی و جمعی از فعالان بخش‌خصوصی که ظهر سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در محل مرکز بین‌الملل وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به جایگاه رسانه در پیشبرد اهداف صنعت گردشگری اظهار کرد: خبرگزاری جمهوری اسلامی فراتر از یک رسانه معمولی است و به اعتبار جایگاه و مسئولیتی که در عرصه اطلاع‌رسانی کشور بر عهده دارد، می‌تواند نقشی مؤثر در توسعه گردشگری ایفا کند.

او با تاکید بر پیوند میان قدرت رسانه و توسعه گردشگری افزود: گردشگری بدون برخورداری از رسانه‌ای قدرتمند و مطالبه‌گر، نمی‌تواند به توسعه واقعی برسد و جایگاه متناسب با ظرفیت‌های خود را در اقتصاد کشور پیدا کند؛ ازاین‌رو، نقش رسانه در معرفی توانمندی‌ها، ایجاد مطالبه عمومی و پیگیری مسائل این صنعت اهمیتی تعیین‌کننده دارد.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتل‌داران ایران با اشاره به ضرورت بازنگری در الگوی سفرهای داخلی و توزیع متوازن گردشگران در مناطق مختلف کشور تصریح کرد: متأسفانه سفر در ایران همچنان عمدتا به شکل سنتی و در بازه‌های زمانی و مقاصد محدود انجام می‌شود، به‌گونه‌ای که در ایام خاص، بخش زیادی از مسافران به مقاصدی مانند شمال کشور، اصفهان و شیراز هجوم می‌برند، درحالی‌که سراسر ایران از جاذبه‌های متنوع گردشگری برخوردار است و بسیاری از ظرفیت‌های استان‌ها و مناطق کمترشناخته‌شده همچنان به‌درستی معرفی نشده‌اند.

حمزه‌زاده ادامه داد: تمرکز سفرها در چند مقصد شناخته‌شده، علاوه بر ایجاد ترافیک و ازدحام، مانع توزیع مناسب سفر و بهره‌مندی متوازن مناطق مختلف از منافع گردشگری می‌شود. در این شرایط، رسانه می‌تواند با معرفی ظرفیت‌های مغفول و ناشناخته کشور، زمینه آشنایی مردم با مقاصد جدید و شکل‌گیری الگوهای متنوع‌تر سفر را فراهم کند.

او با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی ایرنا در این زمینه گفت: خبرگزاری جمهوری اسلامی می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های گردشگری مناطق کمترشناخته‌شده و برجسته‌کردن جاذبه‌های متنوع استان‌ها نقش مؤثری داشته باشد و به تغییر نگاه عمومی نسبت به مقاصد سفر در کشور کمک کند.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتل‌داران ایران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مشکلات و فشارهای اقتصادی فعالان صنعت گردشگری، بر ضرورت تبدیل رسانه به تریبونی برای انعکاس مطالبات بخش‌خصوصی تاکید کرد و افزود: فعالان این صنعت با مسائل و مشکلات متعددی در حوزه‌هایی مانند مالیات، حامل‌های انرژی، بیمه و افزایش هزینه‌های ناشی از تورم مواجه‌اند. وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مجموعه مدیریتی آن نیز برای پیگیری و رفع این مسائل تلاش می‌کنند، اما بخش‌خصوصی به بستری رسانه‌ای نیاز دارد تا بتواند مسائل و مطالبات خود را به‌صورت روشن و مؤثر به جامعه و مسئولان منتقل کند.

حمزه‌زاده با اشاره به تشدید مشکلات گردشگری در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که خبرگزاری ایرنا صدای بخش‌خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری باشد و در انعکاس مسائل و پیگیری مطالبات فعالان این حوزه نقش‌آفرینی کند. تقویت این جایگاه می‌تواند به دیده‌شدن مشکلات، افزایش حساسیت نسبت به موانع موجود و تسهیل روند حل مسائل صنعت گردشگری کمک کند.

او همچنین با اعلام آمادگی جامعه حرفه‌ای هتل‌داران ایران برای توسعه همکاری با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: تشکل‌های گردشگری و بخش‌خصوصی آمادگی دارند در چارچوب تعامل و همکاری مستمر با ایرنا، ظرفیت‌ها و دیدگاه‌های خود را در اختیار این رسانه قرار دهند. هرچه این ارتباط منظم‌تر و گسترده‌تر باشد، زمینه بیشتری برای کمک به توسعه گردشگری کشور و پیگیری و حل مسائل این صنعت فراهم خواهد شد.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتل‌داران ایران در پایان با تاکید بر آمادگی این تشکل برای همکاری با ایرنا اظهار کرد: جامعه حرفه‌ای هتل‌داران ایران نیز در حوزه مأموریت‌ها و مسئولیت‌های خود آماده تعامل و همکاری با خبرگزاری جمهوری اسلامی و مشارکت در تقویت جریان اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری در حوزه گردشگری است.

این نشست با حضور حسین جابری‌انصاری، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، روزبه کردونی، مشاور وزیر، مدیرکل حوزه وزارتی و سرپرست مرکز بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جمعی از مدیران، صاحب‌نظران و فعالان بخش‌خصوصی برگزار شد. حاضران در این نشست دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره نقش رسانه در معرفی ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری ایران، تقویت ارتباط با جامعه، بازتاب مطالبات بخش خصوصی و توسعه همکاری‌های رسانه‌ای مطرح کردند.

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کد خبر 1405082001605
شانلی عبادیان
دبیر مهدی نورعلی

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