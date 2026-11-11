به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه حرفه‌ای هتل‌داران ایران، در نشست مشترک حسین جابری‌انصاری، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، با روزبه کردونی، مشاور وزیر، مدیرکل حوزه وزارتی، مدیران و کارشناسان سرپرست مرکز بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیران ستادی و جمعی از فعالان بخش‌خصوصی که ظهر سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در محل مرکز بین‌الملل وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به جایگاه رسانه در پیشبرد اهداف صنعت گردشگری اظهار کرد: خبرگزاری جمهوری اسلامی فراتر از یک رسانه معمولی است و به اعتبار جایگاه و مسئولیتی که در عرصه اطلاع‌رسانی کشور بر عهده دارد، می‌تواند نقشی مؤثر در توسعه گردشگری ایفا کند.

او با تاکید بر پیوند میان قدرت رسانه و توسعه گردشگری افزود: گردشگری بدون برخورداری از رسانه‌ای قدرتمند و مطالبه‌گر، نمی‌تواند به توسعه واقعی برسد و جایگاه متناسب با ظرفیت‌های خود را در اقتصاد کشور پیدا کند؛ ازاین‌رو، نقش رسانه در معرفی توانمندی‌ها، ایجاد مطالبه عمومی و پیگیری مسائل این صنعت اهمیتی تعیین‌کننده دارد.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتل‌داران ایران با اشاره به ضرورت بازنگری در الگوی سفرهای داخلی و توزیع متوازن گردشگران در مناطق مختلف کشور تصریح کرد: متأسفانه سفر در ایران همچنان عمدتا به شکل سنتی و در بازه‌های زمانی و مقاصد محدود انجام می‌شود، به‌گونه‌ای که در ایام خاص، بخش زیادی از مسافران به مقاصدی مانند شمال کشور، اصفهان و شیراز هجوم می‌برند، درحالی‌که سراسر ایران از جاذبه‌های متنوع گردشگری برخوردار است و بسیاری از ظرفیت‌های استان‌ها و مناطق کمترشناخته‌شده همچنان به‌درستی معرفی نشده‌اند.

حمزه‌زاده ادامه داد: تمرکز سفرها در چند مقصد شناخته‌شده، علاوه بر ایجاد ترافیک و ازدحام، مانع توزیع مناسب سفر و بهره‌مندی متوازن مناطق مختلف از منافع گردشگری می‌شود. در این شرایط، رسانه می‌تواند با معرفی ظرفیت‌های مغفول و ناشناخته کشور، زمینه آشنایی مردم با مقاصد جدید و شکل‌گیری الگوهای متنوع‌تر سفر را فراهم کند.

او با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی ایرنا در این زمینه گفت: خبرگزاری جمهوری اسلامی می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های گردشگری مناطق کمترشناخته‌شده و برجسته‌کردن جاذبه‌های متنوع استان‌ها نقش مؤثری داشته باشد و به تغییر نگاه عمومی نسبت به مقاصد سفر در کشور کمک کند.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتل‌داران ایران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مشکلات و فشارهای اقتصادی فعالان صنعت گردشگری، بر ضرورت تبدیل رسانه به تریبونی برای انعکاس مطالبات بخش‌خصوصی تاکید کرد و افزود: فعالان این صنعت با مسائل و مشکلات متعددی در حوزه‌هایی مانند مالیات، حامل‌های انرژی، بیمه و افزایش هزینه‌های ناشی از تورم مواجه‌اند. وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مجموعه مدیریتی آن نیز برای پیگیری و رفع این مسائل تلاش می‌کنند، اما بخش‌خصوصی به بستری رسانه‌ای نیاز دارد تا بتواند مسائل و مطالبات خود را به‌صورت روشن و مؤثر به جامعه و مسئولان منتقل کند.

حمزه‌زاده با اشاره به تشدید مشکلات گردشگری در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که خبرگزاری ایرنا صدای بخش‌خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری باشد و در انعکاس مسائل و پیگیری مطالبات فعالان این حوزه نقش‌آفرینی کند. تقویت این جایگاه می‌تواند به دیده‌شدن مشکلات، افزایش حساسیت نسبت به موانع موجود و تسهیل روند حل مسائل صنعت گردشگری کمک کند.

او همچنین با اعلام آمادگی جامعه حرفه‌ای هتل‌داران ایران برای توسعه همکاری با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: تشکل‌های گردشگری و بخش‌خصوصی آمادگی دارند در چارچوب تعامل و همکاری مستمر با ایرنا، ظرفیت‌ها و دیدگاه‌های خود را در اختیار این رسانه قرار دهند. هرچه این ارتباط منظم‌تر و گسترده‌تر باشد، زمینه بیشتری برای کمک به توسعه گردشگری کشور و پیگیری و حل مسائل این صنعت فراهم خواهد شد.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتل‌داران ایران در پایان با تاکید بر آمادگی این تشکل برای همکاری با ایرنا اظهار کرد: جامعه حرفه‌ای هتل‌داران ایران نیز در حوزه مأموریت‌ها و مسئولیت‌های خود آماده تعامل و همکاری با خبرگزاری جمهوری اسلامی و مشارکت در تقویت جریان اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری در حوزه گردشگری است.

این نشست با حضور حسین جابری‌انصاری، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، روزبه کردونی، مشاور وزیر، مدیرکل حوزه وزارتی و سرپرست مرکز بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جمعی از مدیران، صاحب‌نظران و فعالان بخش‌خصوصی برگزار شد. حاضران در این نشست دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره نقش رسانه در معرفی ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری ایران، تقویت ارتباط با جامعه، بازتاب مطالبات بخش خصوصی و توسعه همکاری‌های رسانه‌ای مطرح کردند.

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