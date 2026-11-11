به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اکبر غمخوار عضو هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران در نشست مشترک حسین جابری‌انصاری، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، با روزبه کردونی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از مدیران و فعالان بخش‌خصوصی گردشگری که سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، با اشاره به تنوع جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، مذهبی و سلامت ایران اظهار کرد: ظرفیت‌های گردشگری کشور آن‌گونه که شایسته است در سطح بین‌المللی معرفی نشده‌اند و رسانه می‌تواند با بازنمایی واقعیت‌های ایران، به‌ویژه در حوزه امنیت، در اصلاح برداشت‌های نادرست از کشور موثر باشد.

او با تاکید بر ضرورت اثرگذاری رسانه بر تصمیم‌سازی و تقویت جایگاه اقتصادی گردشگری افزود: معرفی رویدادهای بومی و منطقه‌ای، از برداشت زعفران در قائنات تا رویدادهای مرتبط با برنج و خرما، می‌تواند به شناساندن مقاصد کمترشناخته‌شده و توزیع متوازن سفر کمک کند.

غمخوار همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی را برای تقویت مرجعیت خبری ضروری دانست و پیشنهاد کرد با ایجاد بخش یا ستون تخصصی گردشگری در خبرگزاری ایرنا، زمینه معرفی مستمر ظرفیت‌های کشور و توسعه همکاری رسانه‌ای با بخش‌خصوصی فراهم شود.

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