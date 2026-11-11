۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۸

غمخوار: 

رسانه‌ می‌تواند تصویر جهانی ایران را به‌عنوان مقصد گردشگری تغییر دهد

رسانه‌ می‌تواند تصویر جهانی ایران را به‌عنوان مقصد گردشگری تغییر دهد

اکبر غمخوار، با تاکید بر ضرورت تقویت نقش رسانه در معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران گفت: رسانه می‌تواند با روایتگری حرفه‌ای، بازنمایی واقعیت‌های کشور و معرفی جاذبه‌ها و رویدادهای گردشگری، در اصلاح تصویر ذهنی مخاطبان بین‌المللی و ارتقای جایگاه ایران در بازار جهانی گردشگری نقش موثری ایفا کند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اکبر غمخوار عضو هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران در نشست مشترک حسین جابری‌انصاری، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، با روزبه کردونی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از مدیران و فعالان بخش‌خصوصی گردشگری که سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، با اشاره به تنوع جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، مذهبی و سلامت ایران اظهار کرد: ظرفیت‌های گردشگری کشور آن‌گونه که شایسته است در سطح بین‌المللی معرفی نشده‌اند و رسانه می‌تواند با بازنمایی واقعیت‌های ایران، به‌ویژه در حوزه امنیت، در اصلاح برداشت‌های نادرست از کشور موثر باشد.

او با تاکید بر ضرورت اثرگذاری رسانه بر تصمیم‌سازی و تقویت جایگاه اقتصادی گردشگری افزود: معرفی رویدادهای بومی و منطقه‌ای، از برداشت زعفران در قائنات تا رویدادهای مرتبط با برنج و خرما، می‌تواند به شناساندن مقاصد کمترشناخته‌شده و توزیع متوازن سفر کمک کند.

غمخوار همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی را برای تقویت مرجعیت خبری ضروری دانست و پیشنهاد کرد با ایجاد بخش یا ستون تخصصی گردشگری در خبرگزاری ایرنا، زمینه معرفی مستمر ظرفیت‌های کشور و توسعه همکاری رسانه‌ای با بخش‌خصوصی فراهم شود.

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کد خبر 1405082001606
شانلی عبادیان
دبیر مهدی نورعلی

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