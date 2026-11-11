به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا نظامی در نشست مشترک حسین جابری‌انصاری، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، با روزبه کردونی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از مدیران و فعالان بخش‌خصوصی گردشگری که سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، اظهار کرد: با وجود تلاش‌های وزارت میراث‌فرهنگی برای حمایت از صنعت گردشگری، هنوز اهمیت و آثار این صنعت در بخش‌های مختلف دولت به‌درستی شناخته نشده و رسانه‌ها می‌توانند در اصلاح این نگاه و اثرگذاری بر تصمیم‌سازی‌ها نقش‌آفرین باشند.

او با اشاره به ضرورت اصلاح تصویر بین‌المللی ایران افزود: رسانه‌ها باید با معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های واقعی کشور، تصویر ایران را در فضای مجازی و رسانه‌های جهانی تقویت کنند و اجازه ندهند روایت‌های منفی، جایگزین واقعیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری ایران شود.

نظامی همچنین با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای جذب گردشگر از بازارهای منطقه‌ای، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مختلف برای حمایت از این اقدامات تاکید کرد و گفت: رسانه باید زبان مشترک دولت و بخش‌خصوصی گردشگری باشد و با انعکاس مسائل و ظرفیت‌های این صنعت، زمینه تعامل موثرتر و توسعه پایدار گردشگری کشور را فراهم کند.

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