به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد تجری در نشست با اعضای جامع هتلداران مازندران که عصر سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در هتل میزبان بابلسر، استان مازندران برگزار شد؛ با اشاره به تجربه فعالیت خود در ستاد و استان‌ها، تشکل‌های حرفه‌ای را از ظرفیت‌های ارزشمند توسعه گردشگری برشمرد و اظهار کرد: مجموعه هتل‌داران از جمله تشکل‌هایی است که به دلیل برخورداری از ساختار منسجم و منظم، توانسته است چارچوب تشکیلاتی خود را به‌خوبی حفظ کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با تأکید بر ضرورت طرح و بررسی مسائل به‌صورت موضوع‌محور و مسئله‌محور افزود: مسائل و دغدغه‌های حوزه گردشگری باید در سطوح مختلف شهرستانی، استانی و ملی دسته‌بندی و با همفکری تشکل‌ها و مجموعه اداره‌کل برای آن‌ها راهکارهای اجرایی تدوین شود.

او ادامه داد: برخی مسائل در سطح اداره‌کل و با همفکری و نزدیک‌کردن دیدگاه‌ها قابل حل است، برخی دیگر نیازمند پیگیری در سطح مدیریت استان و دستگاه‌های اجرایی هستند و موضوعات ریشه‌ای‌تر نیز باید از طریق وزارتخانه و مراجع ملی دنبال شوند.

تجری با اشاره به تجربه پیگیری مسائل تأسیسات گردشگری در استان‌های مختلف، موضوع استفاده از ظرفیت پهنه‌های آبی، آب‌بندان‌ها و سدها برای توسعه تأسیسات گردشگری را نمونه‌ای از تبدیل یک مطالبه استانی به موضوعی ملی عنوان کرد و گفت: طرح مسائل از سوی فعالان بخش خصوصی و پیگیری مشترک آن‌ها با دستگاه‌های دولتی می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح رویه‌ها و تصمیم‌گیری‌های مؤثر در سطح ملی باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران با اشاره به تجربه همکاری با تشکل‌های گردشگری در دوران شیوع کرونا خاطرنشان کرد: هم‌افزایی بخش خصوصی و دولت در آن مقطع توانست زمینه طرح و پیگیری مطالبات فعالان گردشگری و فراهم‌شدن شرایط فعالیت مجدد بخشی از تأسیسات گردشگری را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فراهم کند.

او در ادامه، ارتقای استانداردها و کیفیت خدمات تأسیسات و هتل‌های اقامتی استان، توجه به مسئولیت اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست، برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی کارکنان و فعالان واحدهای اقامتی، رعایت شئونات فرهنگی و ضوابط مرتبط با عفاف و حجاب و حضور مؤثر در نمایشگاه‌های تخصصی برای معرفی ظرفیت‌های اقامتی مازندران را از جمله محورهای مهم همکاری و برنامه‌های پیش‌رو برشمرد.

تجری در پایان با تأکید بر آمادگی اداره‌کل برای تعامل مستمر با تشکل‌های گردشگری استان گفت: هدف از این نشست‌ها، شکل‌گیری گفت‌وگویی مستمر، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و اتخاذ تصمیم‌های مشترک برای حل مسائل و تقویت جایگاه گردشگری مازندران است.

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