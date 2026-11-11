به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داریوش نادری روز ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: نشست هم‌اندیشی صنعتگران و هنرمندان ملیله‌کار استان زنجان در راستای پیگیری و اجرای سند زنجیره ارزش صنایع‌دستی و با هدف بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و ارائه راهکارهای حفظ و توسعه هنر اصیل ملیله‌کاری، به ریاست معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان و با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی استان زنجان افزود: این نشست با حضور معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی، معاون بازرگانی خارجی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، رئیس گروه اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت و امور هماهنگی شهرداری، نمایندگان اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان و جمعی از هنرمندان و استادکاران برجسته ملیله‌کاری استان برگزار شد و زمینه‌ای برای تبادل دیدگاه‌ها و بررسی راهکارهای حمایت از فعالان این رشته فراهم کرد.

او با اشاره به اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و هنرمندان در مسیر توسعه صنایع‌دستی بیان کرد: حمایت از صنعتگران، رفع موانع تولید، توسعه بازارهای فروش، تقویت ظرفیت‌های صادراتی، ارتقای مهارت‌های تخصصی، تربیت نیروی انسانی ماهر و معرفی گسترده‌تر هنر ملیله‌کاری از جمله موضوعات مهمی است که باید در چارچوب سند زنجیره ارزش صنایع‌دستی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال شود.

نادری تصریح کرد: ملیله‌کاری تنها یک رشته صنایع‌دستی نیست، بلکه بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی و هنری مردم زنجان است و حفظ جایگاه جهانی این هنر مستلزم برنامه‌ریزی هدفمند، حمایت مستمر از هنرمندان و ایجاد فرصت‌های تازه برای عرضه محصولات در بازارهای داخلی و خارجی است.

او گفت: در این نشست استادان عبدالحمید محرر، علیرضا لطفی‌رضایی، مجید ولی‌دروی، ژیلا زارعی و محمدحسین ستاری از هنرمندان و فعالان برجسته هنر ملیله‌کاری استان حضور داشتند.

او در پایان تأکید کرد: پیگیری و اجرای سند زنجیره ارزش صنایع‌دستی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی و فعالان این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز تقویت زنجیره تولید، آموزش، بازاریابی و فروش محصولات ملیله‌کاری شود. صیانت از اصالت و هویت این هنر، در کنار توجه به نوآوری و توسعه تولید، نقش مهمی در انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده و تثبیت جایگاه زنجان به‌عنوان شهر جهانی ملیله خواهد داشت.

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