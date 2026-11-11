به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون فعالی در نشست کارگروه گردشگری استان گلستان که روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور سیدمهدی مهیائی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان و اعضای کارگروه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری با مشارکت بخش خصوصی، نیازمند پیش‌بینی مشوق‌های مؤثر از سوی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها، به‌ویژه در شهرهای بزرگ استان، باید برای ایجاد تأسیسات و زیرساخت‌های گردشگری حمایت‌های مشخصی در نظر بگیرند تا زمینه حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران این بخش فراهم شود.

او با تأکید بر آثار اقتصادی توسعه گردشگری در شهرهای استان بیان کرد: حمایت از ایجاد مجموعه‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری بلندمدتی است که پس از بهره‌برداری، آثار اقتصادی آن برای شهر و جامعه محلی نمایان می‌شود؛ بنابراین باید بر نقش این بخش در رونق اقتصادی تمرکز بیشتری داشته باشیم.

فعالی با اشاره به تجربه دیگر شهرهای کشور اظهار کرد: در ۱۸ کلان‌شهر و ۹۰ شهر کشور، عوارض ساخت‌وساز تأسیسات گردشگری صفر در نظر گرفته شده است که مشوق مناسبی برای حضور سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. در گلستان نیز لازم است این موضوع با همراهی شهرداری‌ها و تصویب شوراهای اسلامی شهرها به نتیجه مشخص برسد تا بتوان این حمایت‌ها را به سرمایه‌گذاران معرفی کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در تشریح طرح پیشنهادی «گلستان، سرزمین رویدادها» گفت: استان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، کشاورزی و ورزشی از ظرفیت‌های متنوعی برای برگزاری رویداد و جشنواره برخوردار است و باید با تدوین تقویمی منظم، برای استفاده از این ظرفیت‌ها در فصل‌ها و ماه‌های مختلف سال برنامه‌ریزی کنیم.

او ادامه داد: در تقویم رویدادهای استان باید زمان و مکان برگزاری، اهداف، دستگاه متولی، دستگاه‌های همکار و مسئولیت هر بخش مشخص شود تا جشنواره‌ها و رویدادها بر اساس ساختاری روشن و برنامه‌ای منسجم برگزار شوند.

فعالی تأکید کرد: صرف برگزاری جشنواره کافی نیست؛ باید مشخص باشد هر رویداد چه میزان به ورود تورهای گردشگری، جذب مسافر و افزایش استفاده از ظرفیت مراکز اقامتی استان کمک کرده است. تحقق این هدف به برنامه‌ریزی از پیش و فراهم‌کردن فرصت مشارکت دفاتر خدمات مسافرتی و فعالان گردشگری نیاز دارد.

او خاطرنشان کرد: گلستان با تنوع ظرفیت‌های خود می‌تواند به سرزمین رویدادها و جشنواره‌ها تبدیل شود و با برنامه‌ریزی منظم، رویدادهای خود را در سطح ملی و بین‌المللی معرفی کند؛ رویکردی که باید به جذب گردشگر و تقویت اقتصاد گردشگری استان منجر شود.

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