۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۷

مشوق‌های شهری، زمینه‌ساز حضور سرمایه‌گذاران گردشگری در گلستان

مشوق‌های شهری، زمینه‌ساز حضور سرمایه‌گذاران گردشگری در گلستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی مشوق‌های مؤثر برای سرمایه‌گذاران گردشگری گفت: همراهی شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها در توسعه تأسیسات گردشگری و برنامه‌ریزی منظم برای بهره‌گیری از ظرفیت رویدادها، می‌تواند به رونق اقتصادی استان کمک کند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون فعالی در نشست کارگروه گردشگری استان گلستان که روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور سیدمهدی مهیائی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان و اعضای کارگروه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری با مشارکت بخش خصوصی، نیازمند پیش‌بینی مشوق‌های مؤثر از سوی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها، به‌ویژه در شهرهای بزرگ استان، باید برای ایجاد تأسیسات و زیرساخت‌های گردشگری حمایت‌های مشخصی در نظر بگیرند تا زمینه حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران این بخش فراهم شود.

او با تأکید بر آثار اقتصادی توسعه گردشگری در شهرهای استان بیان کرد: حمایت از ایجاد مجموعه‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری بلندمدتی است که پس از بهره‌برداری، آثار اقتصادی آن برای شهر و جامعه محلی نمایان می‌شود؛ بنابراین باید بر نقش این بخش در رونق اقتصادی تمرکز بیشتری داشته باشیم.

فعالی با اشاره به تجربه دیگر شهرهای کشور اظهار کرد: در ۱۸ کلان‌شهر و ۹۰ شهر کشور، عوارض ساخت‌وساز تأسیسات گردشگری صفر در نظر گرفته شده است که مشوق مناسبی برای حضور سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. در گلستان نیز لازم است این موضوع با همراهی شهرداری‌ها و تصویب شوراهای اسلامی شهرها به نتیجه مشخص برسد تا بتوان این حمایت‌ها را به سرمایه‌گذاران معرفی کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در تشریح طرح پیشنهادی «گلستان، سرزمین رویدادها» گفت: استان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، کشاورزی و ورزشی از ظرفیت‌های متنوعی برای برگزاری رویداد و جشنواره برخوردار است و باید با تدوین تقویمی منظم، برای استفاده از این ظرفیت‌ها در فصل‌ها و ماه‌های مختلف سال برنامه‌ریزی کنیم.

او ادامه داد: در تقویم رویدادهای استان باید زمان و مکان برگزاری، اهداف، دستگاه متولی، دستگاه‌های همکار و مسئولیت هر بخش مشخص شود تا جشنواره‌ها و رویدادها بر اساس ساختاری روشن و برنامه‌ای منسجم برگزار شوند.

فعالی تأکید کرد: صرف برگزاری جشنواره کافی نیست؛ باید مشخص باشد هر رویداد چه میزان به ورود تورهای گردشگری، جذب مسافر و افزایش استفاده از ظرفیت مراکز اقامتی استان کمک کرده است. تحقق این هدف به برنامه‌ریزی از پیش و فراهم‌کردن فرصت مشارکت دفاتر خدمات مسافرتی و فعالان گردشگری نیاز دارد.

او خاطرنشان کرد: گلستان با تنوع ظرفیت‌های خود می‌تواند به سرزمین رویدادها و جشنواره‌ها تبدیل شود و با برنامه‌ریزی منظم، رویدادهای خود را در سطح ملی و بین‌المللی معرفی کند؛ رویکردی که باید به جذب گردشگر و تقویت اقتصاد گردشگری استان منجر شود.

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کد خبر 1405082001611
ابوالفضل آذری
دبیر محمد آوخ

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