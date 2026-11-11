به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست کارگروه گردشگری استان گلستان روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به ریاست سیدمهدی مهیائی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان و با حضور فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و اعضای کارگروه در سالن جلسات استانداری برگزار شد.

معافیت عوارض صدور پروانه ساخت پروژه‌های گردشگری، بررسی طرح پیشنهادی «گلستان، سرزمین رویدادها»، بررسی طرح گردشگری ساحلی و دریایی ارائه‌شده از سوی سرمایه‌گذار و برگزاری کنفرانس معماری و شهرسازی کرانه دریای کاسپین، چهار دستورکار این نشست بود.

توسعه گردشگری نیازمند ایجاد زیرساخت و تقویت مشوق‌هاست

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان در این نشست با تأکید بر نقش گردشگری در رشد و توسعه استان گفت: گردشگری ظرفیتی اساسی برای ارتقای شاخص‌های توسعه گلستان است و بهره‌گیری از این ظرفیت به ایجاد تأسیسات و زیرساخت‌های جدید نیاز دارد.

سیدمهدی مهیائی افزود: گردشگری که وارد استان می‌شود، باید بتواند متناسب با نیاز و توان اقتصادی خود از امکانات گردشگری و اقامتی استفاده کند؛ ازاین‌رو توسعه مجموعه‌های گردشگری و تنوع‌بخشی به خدمات اقامتی، از هتل‌ها تا اقامتگاه‌های بوم‌گردی، باید مورد توجه قرار گیرد.

او با قدردانی از فعالیت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان بیان کرد: در دو سال گذشته اقدامات بسیار خوبی برای توسعه تأسیسات و مراکز گردشگری و رونق این بخش در استان اجرایی شده است و باید با همراهی دستگاه‌های مرتبط، زمینه تداوم این روند را فراهم کنیم.

مهیائی با اشاره به رویکرد حمایتی دولت در حوزه گردشگری تأکید کرد: برای توسعه و رونق گردشگری در شهرها و روستاهای استان، به معافیت‌ها و مشوق‌های مؤثر نیاز داریم و دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط باید در چارچوب اختیارات قانونی خود، زمینه حمایت از سرمایه‌گذاران این بخش را فراهم کنند.

او با بیان اینکه تصویب عوارض در اختیار مراجع قانونی مربوط است، افزود: با توجه به نزدیک‌شدن زمان تدوین بودجه سال آینده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، دفاتر امور شهری و روستایی استانداری، موضوع پیش‌بینی و اعمال مشوق‌ها و معافیت‌های لازم برای پروژه‌های گردشگری در سال ۱۴۰۶ را از طریق مراجع مرتبط پیگیری کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان همچنین تدوین تقویم رویدادهای استان را اقدامی ارزنده دانست و گفت: داشتن برنامه‌ای مدون، ضمن جلوگیری از تداخل برنامه‌ها، امکان برگزاری بهتر رویدادها و استفاده مؤثرتر از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند. لازم است جمع‌بندی این تقویم در اختیار دستگاه‌های متولی قرار گیرد و برای تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز ارائه شود.

او برگزاری کنفرانس ملی معماری و شهرسازی شمال ایران با موضوع «واکاوی سیر تحول از میراث تاریخی تا زیست‌بوم‌های معاصر» را اقدامی ارزشمند عنوان کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی استان باید در کنار برگزارکنندگان این کنفرانس باشند و برای برگزاری مطلوب آن همکاری کنند.

مهیائی با تأکید بر ضرورت توجه به گردشگری ساحلی و دریایی تصریح کرد: گلستان از ظرفیت اقتصاد دریامحور، به‌ویژه در حوزه گردشگری، بهره کافی نبرده است و دستگاه‌های مرتبط باید تلاش کنند تا زمینه افزایش سهم سرمایه‌گذاری استان در این بخش فراهم شود.

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