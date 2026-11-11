به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد تجری چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ در نشست با مسئولان اجرایی شهرستان نکا، با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه مازندران در حوزه صنایع‌دستی اظهار کرد: با وجود تنوع و کیفیت بالای تولیدات صنایع‌دستی استان، هنوز زیرساخت مناسبی برای عرضه و فروش این محصولات فراهم نشده و مازندران از کمبود بازارچه‌های تخصصی صنایع‌دستی رنج می‌برد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با تأکید بر ضرورت ایجاد بازارچه صنایع‌دستی در نکا افزود: با همکاری فرمانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر و مشارکت بخش خصوصی می‌توان زمینه تأمین زمین و احداث بازارچه صنایع‌دستی را فراهم کرد. همچنین وزارت میراث‌فرهنگی آمادگی دارد از ظرفیت‌های اعتباری و تسهیلاتی خود برای تحقق این طرح حمایت کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران در ادامه به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی نکا اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی موزه مردم‌شناسی منطقه از دیگر موضوعات مهمی است که باید با پیگیری و تسریع اقدامات مقدماتی، تعیین فضای مناسب و تأمین محتوای موردنیاز، در مسیر تحقق آن گام برداشت.

او با تأکید بر ضرورت توجه به جایگاه گردشگری در برنامه‌ریزی‌های اعتباری شهرستان تصریح کرد: انتظار می‌رود حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان جایگاه متناسب با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خود داشته باشد و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های این بخش مورد توجه قرار گیرد.

تجری با اشاره به ظرفیت جدید اعتبارات ملی حوزه گردشگری توضیح داد: در سال ۱۴۰۵ بخشی از اعتبارات زیرساخت‌های گردشگری به‌صورت ملی پیش‌بینی شده، اما تخصیص و مدیریت آن در سطح استان انجام می‌شود. این فرصت می‌تواند زمینه توزیع هدفمندتر منابع و توجه به اولویت‌های زیرساختی شهرستان‌ها را فراهم کند و در صورت اجرای مناسب، در سال‌های آینده نیز تداوم یابد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران همچنین مشوق‌های مدیریت شهری برای جذب سرمایه‌گذاران گردشگری را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مؤثر در این زمینه، کاهش هزینه‌های اولیه سرمایه‌گذاری از طریق تخفیف در عوارض صدور پروانه ساختمانی پروژه‌های گردشگری است.

او با اشاره به تجربه اجرای این سیاست در شهر تهران و گسترش آن به ۹۳ شهر کشور گفت: شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر می‌توانند با تصویب مشوق‌هایی مانند تخفیف در عوارض و تقسیط هزینه‌های صدور پروانه، انگیزه سرمایه‌گذاران را برای اجرای پروژه‌های گردشگری افزایش دهند.

تجری با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی مجموعه مدیریت شهرستان، شهرداری و شورای اسلامی شهر نکا اظهار کرد: ترکیب مشوق‌های مدیریت شهری، حمایت‌های وزارت میراث‌فرهنگی و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه شکل‌گیری پروژه‌های جدید گردشگری را فراهم کند و نکا را به مقصدی جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاران این حوزه تبدیل کند.

فرماندار شهرستان نکا نیز در این نشست ضمن خیرمقدم به حاضران و قدردانی از همراهی مجموعه میراث‌فرهنگی در مسیر توسعه شهرستان، اظهار کرد: نکا از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه صنایع‌دستی برخوردار است و در سال‌های اخیر نیز در بخش بوم‌گردی و خانه‌های مسافر پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است؛ با این حال، برای بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها باید توسعه زیرساخت‌ها با جدیت بیشتری دنبال شود.

مهدی داودی با بیان اینکه سرعت پیشرفت در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی متناسب با ظرفیت‌های شهرستان نیست، افزود: ضروری است در این نشست موانع موجود به‌صورت دقیق شناسایی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، رفع آن‌ها در قالب مصوبات مشخص و با تعیین بازه زمانی برای اجرا در دستور کار قرار گیرد.

او با اشاره به فعالیت گسترده بانوان هنرمند در حوزه صنایع‌دستی تصریح کرد: شمار قابل توجهی از بانوان هنرمند شهرستان در منازل خود مشغول تولید محصولات صنایع‌دستی هستند، اما برای عرضه و معرفی تولیدات خود از فضای مناسب و مرکز مشخصی برخوردار نیستند. این موضوع نیازمند یک اقدام جمعی و همکاری همه دستگاه‌هاست و با مشارکت و هم‌افزایی مسئولان می‌توان زمینه حمایت مؤثر از این هنرمندان را فراهم کرد.

داودی همچنین با اشاره به زمین پیش‌بینی‌شده در ورودی غربی شهر نکا، خواستار بالفعل‌سازی این ظرفیت برای ایجاد فضای مناسب عرضه و معرفی صنایع‌دستی شد و گفت: با راه‌اندازی این مجموعه، علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید برای هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی، می‌توان فضایی برای معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری شهرستان نیز فراهم کرد.

فرماندار نکا در ادامه با اشاره به برخورداری این شهرستان از جنگل‌ها، چشمه‌سارها، رودخانه‌ها و مسیرهای طبیعی و گردشگری، این ظرفیت‌ها را زمینه‌ساز رونق اقتصاد محلی دانست و اظهار کرد: بهره‌گیری هدفمند از مواهب طبیعی شهرستان می‌تواند در توسعه گردشگری و تقویت بخش کشاورزی و اقتصاد منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

او در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان، به بارندگی‌های اخیر اشاره کرد و افزود: با توجه به بارش ۶۱.۵ میلی‌متری باران در بازه زمانی ۴۸ ساعته، تلاش و ایستادگی اعضای ستاد بحران نقش مهمی در مدیریت شرایط و پیشگیری از بروز مشکلات برای شهروندان داشت.

فرماندار نکا با تأکید بر ضرورت دستیابی به نتایج عملی از این نشست، خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری و صنایع‌دستی نیازمند عزم مشترک فرمانداری، شهرداری، نمایندگان مردم و دستگاه‌های اجرایی است و امیدواریم با جمع‌بندی مباحث، تعیین مسئولیت‌ها و زمان‌بندی اجرای مصوبات، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه شهرستان برداشته شود.

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