به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین شهابی روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵ در نشست با دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای مغویه، موضوع مرمت و سامان‌دهی قلعه تاریخی مغویه و همچنین شناسایی ظرفیت‌ها و آثار تاریخی این روستا را مورد بررسی قرار داد.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در این نشست با اشاره به اهمیت صیانت از بناهای تاریخی و ارزش‌های فرهنگی روستاها، اظهار کرد: قلعه تاریخی مغویه به‌عنوان یکی از بناهای ثبت شده در فهرست آثارملی، نیازمند توجه، حفاظت و برنامه‌ریزی برای مرمت است و در این راستا، بررسی وضعیت موجود بنا و شناسایی نیازهای حفاظتی و مرمتی آن در دستور کار قرار دارد.

او افزود: حفاظت از میراث‌فرهنگی تنها به بناهای شناخته‌شده و ثبت‌شده محدود نمی‌شود، بلکه شناسایی آثار کمتر شناخته‌شده، مستندسازی ویژگی‌های تاریخی و معماری آن‌ها و فراهم‌کردن زمینه ثبت آثار واجد ارزش در فهرست آثار ملی نیز از جمله اقدامات ضروری در این حوزه است.

شهابی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی روستای مغویه بیان کرد: در کنار پیگیری موضوع قلعه تاریخی، شناسایی سایر بناها، محوطه‌ها و عناصر ارزشمند تاریخی روستا نیز باید با همکاری مدیریت محلی انجام شود تا تصویری جامع از ظرفیت‌های میراثی این منطقه به دست آید و برنامه‌ریزی لازم برای حفاظت از آن‌ها صورت گیرد.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان همچنین بر ضرورت مشارکت دهیاری و شورای اسلامی روستا در معرفی آثار تاریخی، ارائه اطلاعات محلی، تسهیل روند بررسی و مستندسازی و همکاری در حفاظت از این میراث ارزشمند تأکید کرد.

شهابی خاطرنشان کرد: همراهی جوامع محلی و دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در حفاظت پایدار از میراث‌فرهنگی دارد و تعامل با مدیریت محلی می‌تواند زمینه شناسایی بهتر ظرفیت‌های تاریخی مغویه و پیگیری اقدامات حفاظتی و مرمتی را فراهم کند.

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