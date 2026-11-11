فراخوان برای خلاقیت/ صنایع. دستی ایران باید متناسب با سبک زندگی معاصر باشد

به گزارش میراث آریا، نرگس رجایی، مدیرکل آموزش و ترویج معاونت صنایع‌دستی کشور، در وبینار برنامه‌ریزی و برگزاری دوره «کمپین‌های ترویجی» که در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۵ در محل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (سالن نوروز) برگزار شد، از ضرورت تغییر پارادایم در حوزه بازاریابی صنایع‌دستی خبر داد.



این نشست با حضور محمدحسین جبل‌عاملی، مشاوران، معاونان صنایع‌دستی استان‌ها و همه همکاران معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی برگزار شد.



رجایی در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر و تمدنی ایران در حوزه صنایع‌دستی، خاطرنشان کرد: اگرچه ما از مهارت هنرمندان و سرمایه‌های ارزشمند جغرافیایی برخورداری هستیم، اما همواره میان ظرفیت تولید و میزان شناخت و تقاضای بازار، فاصله معناداری وجود داشته است.

مدیرکل آموزش و ترویج معاونت صنایع‌دستی کشور افزود: ماموریت اصلی امروز، عبور از رویکرد صرفاً حمایتی و حرکت به سمت نگاهی جامع شامل معرفی، ترویج، بازاریابی، برندسازی و توسعه بازار است.



او در ادامه تصریح کرد که تبلیغات و ترویج در این رویکرد جدید، دیگر یک فعالیت اطلاع‌رسانی ساده نیست، بلکه ابزاری راهبردی برای ایجاد پیوند میان «هنرمند، محصول و مخاطب» محسوب می‌شود.

رجایی تأکید کرد: ما به دنبال طراحی کمپین‌های هدفمند و مخاطب‌شناس هستیم تا صنایع‌دستی نه تنها به عنوان سوغات، بلکه به عنوان انتخابی اصیل و متناسب با سبک زندگی معاصر شناخته شود.

مدیرکل آموزش و ترویج در پایان با ابراز امیدواری نسبت به دستاوردهای این دوره آموزشی، تأکید کرد: انتظار می‌رود آموخته‌ها از سطح نظری فراتر رفته و به برنامه‌های عملیاتی و ایده‌های اجرایی تبدیل شوند، چرا که هنر ایرانی شایسته آن است که نه تنها در موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، بلکه در زندگی روزمره مردم حضور داشته باشد و این امر تنها زمانی محقق می شود که بتوانیم ارزش آن را به زبان مخاطب امروز ترجمه کنیم.

محمدحسین جبل‌عاملی به تشریح تغییر رفتار مصرف‌کنندگان جهانی پرداخت و با استناد به آمارهای جهانی، از تغییر بزرگ در ذائقه مصرف‌کنندگان خبر داد و اعلام کرد که ۸۶ درصد از مردم جهان امروزه تمایل دارند محصولاتی را خریداری کنند که از یک انسان واقعی و با میراث و فرهنگ ملموس نشأت گرفته باشد. وی تأکید کرد که دنیای مدرن از محصولات صنعتی خسته شده و اکنون در جستجوی محصولات صنایع دستی است که با سبک زندگی امروز همخوانی داشته باشند.

او در ادامه، مدل شش‌لایه‌ای برای طراحی کمپین‌های تبلیغاتی را تشریح کرد که از برندسازی هنرمند و محصول شروع شده و تا لایه روایت‌سازی از داستان و کارکرد محصول و تبدیل آن به یک «پدیده فرهنگی-اجتماعی» ادامه می‌یابد. همچنین بر استفاده از محوریت‌های فشن، مد و دکوراسیون داخلی در شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزارهای اصلی این تحول تأکید کرد.

جبل‌عاملی در پایان بر ضرورت تبدیل محصولات صنایع‌دستی از یک کالای صرفاً تزیینی به محصولی کاربردی، مدرن و همگام با نیازهای نسل جدید تأکید کرد تا این محصولات بتوانند جایگاه ویژه‌ای در بازارهای داخلی و در آینده در بازارهای جهانی پیدا کنند.

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