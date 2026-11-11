یزد مستعد تبدیل شدن به الگویی ملی در مدیریت میراث فرهنگی و گردشگری است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صبح امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ فرهاد عزیزی زلانی، مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، به همراه جمعی از مسئولان میراث‌فرهنگی استان یزد با سید مهدی طلایی مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد، دیدار و گفت‌وگو کردند.

عزیزی زلانی در این دیدار با اشاره به تجربه ثبت جهانی شهر تاریخی یزد، احیا و تقویت پایگاه بافت تاریخی را از اقدامات مؤثر در مسیر آماده‌سازی پرونده ثبت جهانی این شهر دانست و گفت: موفقیت یزد در این مسیر، حاصل نگاه مشترک، همدلی و همکاری دستگاه‌ها و مدیران استان بود.

مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه اظهار کرد: تجربه یزد نشان داده است که این دو مقوله در تقابل با یکدیگر نیستند و می‌توان با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح، حفاظت از ارزش‌های تاریخی را در کنار توسعه پایدار دنبال کرد.

او همچنین با تأکید بر ضرورت شناسایی و پیش‌بینی چالش‌های پیش‌رو، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌های شهری، خواستار تقویت نظام مدیریت علمی، تخصصی و مسئله‌محور در بافت‌های تاریخی و پایگاه‌های میراث جهانی شد.

عزیزی زلانی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، فنی و مدیریتی یزد، این استان را مستعد تبدیل شدن به الگویی ملی در مدیریت میراث فرهنگی و گردشگری دانست و بر ضرورت تقویت منابع انسانی، ساختارهای مدیریتی و تأمین منابع مالی پایدار برای حفاظت و مدیریت شهر تاریخی جهانی یزد تأکید کرد.

سید مهدی طلایی مقدم نیز در این دیدار با اشاره به تدوین برنامه «یزد پایدار» گفت: این برنامه با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان و بخش خصوصی و با هدف شناسایی و بررسی چالش‌های استان در حوزه‌های آب، کشاورزی، محیط‌زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی تدوین شده است و در این برنامه تلاش شده ملاحظات این حوزه‌ها در تصمیم‌گیری‌های عمرانی و توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای افزود: میراث فرهنگی باید در فرایند تصمیم‌گیری و تخصیص اعتبارات جایگاه ویژه‌ای داشته باشد و تحقق برنامه‌ها نیز مستلزم اراده و همکاری مدیران و مشارکت بخش خصوصی است.

او میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را از ظرفیت‌های مهم و آینده‌دار اقتصاد استان یزد دانست و بر حمایت از پروژه‌های اولویت‌دار و تقویت سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها تأکید کرد.

طلایی مقدم در پایان با اشاره به تأثیر شرایط بین‌المللی بر صنعت گردشگری، برنامه‌ریزی و تقویت زیرساخت‌ها برای بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌رو و بازگشت رونق گردشگری را ضروری دانست و حفاظت از اصالت فرهنگی، تاریخی و معماری یزد را از اولویت‌های توسعه استان برشمرد.

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