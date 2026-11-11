به گزارش میراث آریا، سیزدهمین جلسه شورای ارزشیابی هنرمندان صنایع دستی، هنرهای سنتی و میراث‌داران تمدنی در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۵ در دفتر معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.



در جریان این جلسه، مجموعاً ۱۱ پرونده در رشته‌های مینای نقاشی و نساجی سنتی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، در رشته زری‌بافی دو هنرمند موفق به دریافت درجه یک و سه نفر درجه دو هنری شدند، در رشته شعربافی یک هنرمند به درجه یک نائل شد و در رشته میناکاری (بخش مینای نقاشی) نیز به دو نفر درجه دو، دو نفر درجه سه و به یک نفر درجه چهار هنری اعطا شد.

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