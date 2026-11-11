به گزارش میراث آریا، فرزاد اوجانی در تشریح جزئیات نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی در سمنان اظهار کرد: این نمایشگاه که توسط اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و با مشارکت شهرداری، فرمانداری و اداره کل تربیت بدنی سازمان‌دهی شده است، در فضایی به وسعت ۲۸۰۰ متر مربع (شامل ۱۸۰۰ متر فضای سرپوشیده و ۱۰۰۰ متر فضای باز) برگزار می‌شود.

مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: در مجموع ۱۵۰ غرفه در این نمایشگاه فعال خواهند بود که ۱۰۰ غرفه به طور تخصصی در حوزه صنایع‌دستی و غرفه‌های دیگر نظیر پارک علم و فناوری، زنجیره ارزش، دانشگاه‌ها، کمیته امداد، شرکت باسلام و کارآفرینی امید در آن حضور دارند.

او اظهار کرد: برپایی حدود پنج رشته تولید زنده صنایع‌دستی برای بازدیدکنندگان به نمایش گذاشته خواهد شد. همچنین در فضای باز نمایشگاه، ۹ سیاه چادر از استان‌های سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، گلستان، تهران و چهارمحال و بختیاری برپا می‌شود.



اوجانی گفت: این نمایشگاه با مشارکت هنرمندان ۲۴ استان کشور، هر روز از ساعت ۱۶ الی ۲۳ در سالن الغدیر بلوار بسیج سمنان به روی علاقه‌مندان باز است تا زمینه‌ای برای تجاری‌سازی محصولات صنایع‌دستی و معرفی میراث‌فرهنگی ایران فراهم شود.

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