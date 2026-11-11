به گزاش خبرنگار میراث آریا، در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت واقعی از فعالان عرصه صنایع‌دستی، با دستور و حمایت مستقیم سید مجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد، طرحی نوین و جهادی برای پرداخت تسهیلات در روستای هدف گردشگری و صنایع‌دستی میمند از توابع دهستان سادات محمودی شهرستان دنا عملیاتی شد.

این طرح با هدف حذف بروکراسی‌های اداری و جلوگیری از هزینه‌های جانبی و ایاب و ذهاب هنرمندان به اجرا درآمد.

در این اقدام میدانی که با حضور علی‌اکبر پاک رئیس اداره میراث‌فرهنگی دنا، الماس قبادی معاون صنایع‌دستی استان و معاون پست استان کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفت، مسئولان با حضور مستقیم در دل روستا، زمینه تشکیل پرونده و ثبت تسهیلات ۷۰ میلیارد ریالی را در همان محل برای هنرمندان واقعی فراهم کردند.

این رویکرد موجب شد تا متقاضیان و هنرمندان صنایع‌دستی بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات شهرستانی و مرکز استان و تحمیل هزینه‌های سنگین جانبی و رفت‌وآمد، پرونده‌های خود را در محل سکونت تکمیل کرده و مستقیماً به بانک‌های عامل معرفی شوند.

این امر ضمن سرعت‌بخشی به روند پرداخت، تضمین کرد که حمایت‌های مالی دقیقا به دست تولیدکنندگان واقعی و فعالان این حوزه برسد.

این طرح که پس از ارائه در نشست‌های تخصصی و ارتباط وبیناری با حوزه صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی با سراسر کشور برگزار شد، به صورت وبیناری منعکس شد و مورد استقبال ویژه حوزه صنایع‌دستی قرار گرفت تا به‌ عنوان یک الگوی ملی و استاندارد برای اجرا در تمامی استان‌های کشور به تصویب رسید.

سید مجتبی امیرحسینی در تشریح این دستاورد تاکید کرد: با توجه به موفقیت چشمگیر این شیوه حمایتی در منطقه سادات محمودی دنا، این مدل جهادی و میدانی در تمامی روستاهای هدف صنایع‌دستی استان که بیشترین حجم تولیدات را دارند، اجرایی خواهد شد تا گامی استوار در جهت رونق اقتصادی و تقویت اشتغال پایدار جوامع محلی برداشته شود.

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