به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان کرمانشاه در آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور ۲۰۰ فعال صنایع‌دستی و هنرهای سنتی از سراسر کشور برگزار شد. در این رویداد ملی، هنرمندان و صنعتگران استان گیلان با به نمایش گذاشتن گوشه‌ای از میراث غنی و اصیل این خطه، حضور فعال و چشمگیری داشتند.

در غرفه استان گیلان، آثار فاخر و کاربردی در رشته‌های حصیربافی و چوب‌تراشی عرضه شد که با بهره‌گیری از مواد اولیه بومی و طراحی‌های منحصربه‌فرد، توجه بسیاری از بازدیدکنندگان و گردشگران را به خود جلب کرد. استقبال گسترده از این تولیدات، نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنایع‌دستی گیلان در توسعه اقتصاد محلی است.

حضور در نمایشگاه‌های سراسری نه‌تنها بستر مناسبی برای تبادل تجربیات میان صنعتگران استان‌های مختلف فراهم می‌کند، بلکه نقش مهمی در معرفی اصالت فرهنگی، بازاریابی و تقویت زنجیره ارزش تولیدات صنایع‌دستی گیلان در سطح ملی ایفا می‌نماید.

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