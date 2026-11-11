به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یعقوب گویلیان روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست تخصصی «چالش‌های گردشگری استان کردستان و کرمانشاه؛ شناسایی، تحلیل و راهکارهای برون‌رفت» که در دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار کرد: این دو استان از ظرفیت‌های ارزشمند و متنوعی در حوزه گردشگری برخوردارند که شناسایی و استفاده هدفمند از آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی، همکاری و تعامل بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و فعالان این حوزه است.

سرپرست معاونت گردشگری کردستان با اشاره به گستردگی ظرفیت‌های گردشگری در کردستان و کرمانشاه افزود: در این نشست ابعاد مختلف گردشگری و فرصت‌های موجود در این حوزه، از جمله گردشگری فرهنگی، تاریخی، طبیعی، سلامت و موسیقی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های دو استان برای تقویت جایگاه گردشگری منطقه تاکید شد.

او همچنین ظرفیت‌های مرزی این دو استان را از فرصت‌های مهم توسعه گردشگری دانست و عنوان کرد: موقعیت جغرافیایی و هم‌جواری با کشورهای همسایه، زمینه مناسبی برای گسترش تعاملات گردشگری و جذب گردشگران خارجی فراهم کرده است که استفاده از این فرصت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و تقویت زیرساخت‌هاست.

گویلیان با اشاره به اهمیت توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه یادآور شد: موسیقی محلی، آیین‌ها و آداب‌ورسوم در کنار جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، از داشته‌های ارزشمند کردستان و کرمانشاه هستند که می‌توانند در معرفی بهتر این دو استان و جذب گردشگران نقش‌آفرین باشند.

سرپرست معاونت گردشگری کردستان بر ضرورت شناسایی موانع و چالش‌های پیش‌روی گردشگری تاکید کرد و گفت: برگزاری چنین نشست‌هایی تخصصی، فرصت مناسبی برای تبادل نظر، بررسی مسائل و ارائه راهکارهای عملی برای رفع مشکلات این حوزه است.

او بیان کرد: تقویت همکاری‌های بین‌استانی، استفاده از تجربه‌های مشترک و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف، مسیر توسعه گردشگری در کردستان و کرمانشاه را هموارتر می‌کند.

نشست تخصصی «چالش‌های گردشگری استان کردستان و کرمانشاه؛ شناسایی، تحلیل و راهکارهای برون‌رفت» در چارچوب سلسله نشست‌های تخصصی پاییزه گروه پژوهشی مطالعات راهبردی و توسعه پژوهشکده کردستان‌شناسی و با حضور مدیران، استادان دانشگاه و فعالان حوزه گردشگری در تالار فردوسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان برگزار شد.

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