به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای استمرار برنامه‌های حمایتی حوزه صنایع‌دستی و به‌منظور تسهیل فرایندهای اداری صدور مجوزها، سومین مرحله از طرح آزمون دسته جمعی و ارزیابی، با رویکرد توسعه مشاغل خانگی و توانمندسازی جامعه محلی، روز چهارشنبه ٢٠ آبان‌ماه ١۴٠۵ در شهر سنگر برگزار شد.

سکینه رضایی‌دوست، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رشت، با اعلام این خبر و با بیان اهمیت صیانت از هنرهای سنتی و نقش آن در توسعه اقتصاد خانوار اظهار کرد: صنایع‌دستی بومی هر منطقه، بازتاب‌دهنده هویت، فرهنگ و خرد اکولوژیک آن خطه است. حصیربافی به عنوان یکی از شاخص‌ترین و اصیل‌ترین صنایع‌دستی گیلان، ظرفیت بی‌نظیری در حوزه کارآفرینی، اشتغال‌زایی خرد و تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.

او با تشریح جزئیات این طرح افزود: در این مرحله که در قالب استقرار میز خدمت در شهر سنگر برگزار شد، ۳۰ نفر از بانوان هنرمند در رشته حصیربافی پس از طی دوره‌های آموزشی و ارزیابی‌های تخصصی مهارت، موفق به گذراندن آزمون مربوطه شدند و پروانه تولید انفرادی صنایع‌دستی برای آن‌ها صادر گردید.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رشت تصریح کرد: این رویداد، سومین گام اجرایی از سلسله برنامه‌های آزمون‌های دسته‌جمعی و ارائه خدمات متمرکز اداری در سطح شهرستان است؛ پیش‌تر نیز نخستین مرحله در روستای ابراهیم‌سرا در بخش خشکبیجار و دومین مرحله در شهر رشت با موفقیت اجرا شده بود که با استقبال چشمگیر فعالان این عرصه مواجه شد.

رضایی‌دوست در پایان با تأکید بر اینکه اعطای مجوزهای سه‌گانه (پروانه تولید انفرادی، کارگاهی و کارت شناسایی) زمینه مناسبی را برای برخورداری صنعتگران از مزایایی نظیر تسهیلات بانکی کم‌بهره و شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی فراهم می‌سازد، خاطرنشان کرد: اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رشت با تمام توان در تلاش است تا با استمرار رویکرد جهادی میز خدمت، موانع اداری پیش روی صنعتگران و فعالان صنایع‌دستی را به حداقل رسانده و گامی‌استوار در مسیر شکوفایی اقتصاد فرهنگی و توانمندسازی بیش از پیش بانوان هنرمند بردارد.

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