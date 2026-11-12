به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ نشست انجمن میراث‌فرهنگی شهرستان دشتی با حضور نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر و رضا مقاتلی فرماندار دشتی برگزار شد.

نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این نشست، بر اهمیت مشارکت مردم، مسئولان و فعالان فرهنگی در حفاظت و صیانت از آثار و بناهای تاریخی، معرفی ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی و تقویت هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان دشتی تأکید کرد.

او همچنین بر نقش انجمن‌های میراث‌فرهنگی در جلب همکاری‌های مردمی، فرهنگ‌سازی عمومی و ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و محلی تاکید کرد و حفاظت از میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی را با اهمیت دانست.

برگزاری این نشست در راستای تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهرستان دشتی برای پاسداشت و انتقال میراث‌فرهنگی به نسل‌های آینده انجام شد.

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