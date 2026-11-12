به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده انجمن حرفه‌ای هتلداران و سایر تأسیسات گردشگری همگن استان عصر چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ باحضور اعضاء و بهره‌برداران تأسیسات گردشگری و تحت نظارت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در هتل پارس اهواز برگزار شد.

براساس این گزارش، خوزستان با برگزاری این مجمع، دومین استان کشور در برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری معرفی شده است.

تبار قریب، معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان، در این نشست گفت: برگزاری این مجمع و استقرار ساختار جدید تشکل حرفه‌ای هتلداران استان، گامی در راستای تقویت همکاری‌های صنفی، افزایش مشارکت بخش خصوصی و ارتقای جایگاه صنعت گردشگری خوزستان است.

او افزود: فعالیت منسجم تشکل‌های حرفه‌ای می‌تواند زمینه مشارکت موثرتر فعالان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و پیگیری موضوعات و مطالبات صنفی حوزه گردشگری را فراهم کند.

در جریان این مجمع، پس از برگزاری انتخابات و شمارش آرای مأخوذ، اعضای جدید هیات‌مدیره و بازرسان انجمن انتخاب شدند و اساسنامه جدید انجمن در مجمع عمومی فوق‌العاده و براساس آیین‌نامه مربوط به تصویب رسید.

براساس نتایج انتخابات، عبدالحمید حرمتی، علیرضا طبیب شوشتری، نیما احمدخسروی، حسن ایزدی و مهدی جنت‌مکان به عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

همچنین روزبه سلمان و سید قدرت‌الله موسوی به عنوان اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره معرفی شدند.

در بخش بازرسی نیز حسین ممبینی به عنوان بازرس اصلی و سجاد سجل‌پور به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

این مجمع با هدف تقویت هم‌افزایی میان فعالان حوزه اقامت و گردشگری، ساماندهی امور صنفی و افزایش هماهنگی میان تأسیسات گردشگری استان خوزستان برگزار شد.

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