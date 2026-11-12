به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، لیلا خسروی روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ در نخستین جلسه هم‌اندیشی موزه‌داران استان قم که در سالن جلسات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم برگزار شد، از آغاز عملیات اجرایی و ایجاد نخستین موزه باستان‌شناسی استان قم با دستور وزیر میراث‌فرهنگی خبر داد.

مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ بر ضرورت تسریع در سامان‌دهی و صدور مجوز برای مجموعه‌داران و موزه‌های خصوصی تأکید کرد.

او با اشاره به فعالیت ۸۹۲ موزه دارای مجوز در سطح کشور اظهار کرد: از این تعداد، ۲۶۲ موزه به‌ صورت مستقیم توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اداره می‌شود و سایر موزه‌ها در اختیار نهادهایی همچون شهرداری‌هاست و یا متعلق به بخش خصوصی هستند.

او با تأکید بر سیاست تسهیل‌گری اداره‌کل موزه‌ها افزود: فرایند صدور مجوز برای متقاضیان را به کوتاه‌ترین زمان ممکن کاهش داده‌ایم تا هیچ درخواستی در بروکراسی اداری معطل نماند. از تمامی مجموعه‌داران و موزه‌دارانی که تاکنون موفق به اخذ مجوز نشده‌اند، دعوت می‌کنیم، اقدام کنند؛ زیرا داشتن مجوز پیش‌شرط اصلی بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی و مالی است.

مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ با اشاره به این‌ که موزه فاطمی به عنوان نخستین موزه رسمی کشور در قم قرار دارد و در سال ۱۳۱۴ هجری خورشیدی تأسیس شده است، از خدمات ارزنده آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در این زمینه تقدیر و تشکر کرد.

خسروی با بیان این ‌که قم از موزه‌های کم‌نظیری برخوردار است، از تلاش موزه‌داران این استان تقدیر و سپاسگزاری و اضافه کرد: موزه‌ها می‌توانند نقش مؤثری در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی‌اسلامی ایفا کنند.

او در بخش دیگری از سخنان خود، از تلاش‌ها و پیگیری‌های مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در حوزه موزه‌داری قدردانی و بر لزوم معرفی، اطلاع‌رسانی درباره موزه‌ها و استفاده از فضای مجازی در این زمینه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی لقمان‌پور، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان؛ بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و مسئولان و نمایندگان موزه‌های استان قم نیز در این جلسه حضور داشتند.

بازدید از موزه میراث‌ خانه امام حسین(ع) و ‌موزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت استان قم و همچنین بازدید از مراحل آماده‌سازی و ایجاد موزه باستان‌شناسی تاریخ و فرهنگ استان قم از دیگر برنامه‌های مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفر به قم بود.

انتهای پیام/