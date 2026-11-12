۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۸

ایجاد نخستین موزه باستان‌شناسی در قم

فعالیت ۸۹۲ موزه دارای مجوز در کشور
ایجاد نخستین موزه باستان‌شناسی در قم

مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ از شروع عملیات اجرایی و ایجاد اولین موزه باستان‌شناسی استان قم با دستور وزیر میراث‌فرهنگی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۸۹۲ موزه دارای مجوز در کشور فعال هستند.

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، لیلا خسروی روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ در نخستین جلسه هم‌اندیشی موزه‌داران استان قم که در سالن جلسات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم برگزار شد، از آغاز عملیات اجرایی و ایجاد نخستین موزه باستان‌شناسی استان قم با دستور وزیر میراث‌فرهنگی خبر داد.

مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ بر ضرورت تسریع در سامان‌دهی و صدور مجوز برای مجموعه‌داران و موزه‌های خصوصی تأکید کرد. 

او با اشاره به فعالیت ۸۹۲ موزه دارای مجوز در سطح کشور اظهار کرد: از این تعداد، ۲۶۲ موزه به‌ صورت مستقیم توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اداره می‌شود و سایر موزه‌ها در اختیار نهادهایی همچون شهرداری‌هاست و یا متعلق به بخش خصوصی هستند.

او با تأکید بر سیاست تسهیل‌گری اداره‌کل موزه‌ها افزود: فرایند صدور مجوز برای متقاضیان را به کوتاه‌ترین زمان ممکن کاهش داده‌ایم تا هیچ درخواستی در بروکراسی اداری معطل نماند. از تمامی مجموعه‌داران و موزه‌دارانی که تاکنون موفق به اخذ مجوز نشده‌اند، دعوت می‌کنیم، اقدام کنند؛ زیرا داشتن مجوز پیش‌شرط اصلی بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی و مالی است.

مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ با اشاره به این‌ که موزه فاطمی به عنوان نخستین موزه رسمی کشور در قم قرار دارد و در سال ۱۳۱۴ هجری خورشیدی تأسیس شده است، از خدمات ارزنده آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در این زمینه تقدیر و تشکر کرد.

خسروی با بیان این ‌که قم از موزه‌های کم‌نظیری برخوردار است، از تلاش موزه‌داران این استان تقدیر و سپاسگزاری و اضافه کرد: موزه‌ها می‌توانند نقش مؤثری در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی‌اسلامی ایفا کنند.

 او در بخش دیگری از سخنان خود، از تلاش‌ها و پیگیری‌های مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در حوزه موزه‌داری قدردانی و بر لزوم معرفی، اطلاع‌رسانی درباره موزه‌ها و استفاده از فضای مجازی در این زمینه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی لقمان‌پور، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان؛ بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و مسئولان و نمایندگان موزه‌های استان قم نیز در این جلسه حضور داشتند. 

بازدید از موزه میراث‌ خانه امام حسین(ع) و ‌موزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت استان قم و همچنین بازدید از مراحل آماده‌سازی و ایجاد موزه باستان‌شناسی تاریخ و فرهنگ استان قم از دیگر برنامه‌های مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفر به قم بود.

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کد خبر 1405082101629
عباس منجمی گیلانی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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