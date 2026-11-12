به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد احمدی فارسانی روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ در نخستین جلسه هم‌اندیشی موزه‌داران استان قم که با حضور لیلا خسروی مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سالن جلسات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم برگزار شد، با تشریح دستاوردهای یک سال گذشته این اداره‌کل، از تحولی کم‌سابقه در حوزه‌های ثبت آثار، توسعه زیرساخت‌ها، صنایع‌دستی و موزه‌داری در این استان خبر داد و اظهار کرد: اجتماعی کردن میراث‌فرهنگی از وظایف ماست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ با اشاره به اهمیت جایگاه میراث‌فرهنگی و ظرفیت‌های کم‌نظیر این استان تصریح کرد: در یک سال گذشته تلاش شد تا ظرفیت‌های قم در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری زیارت و صنایع‌دستی بیش‌ازپیش در سطح ملی شناخته شود.

او با اشاره به رویکرد توسعه‌ای وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و حمایت‌های وزیر محترم افزود: پیش‌تر قم تنها به‌ عنوان شهر ملی انگشتر شناخته می‌شد؛ اما با پیگیری‌های صورت‌گرفته، به تازگی به‌ عنوان شهر ملی صنایع‌دستی ثبت ملی شد.

احمدی به دستاوردهای چشمگیر در حوزه ثبت آثار غیرمنقول، معنوی، طبیعی و مکان‌رویدادها اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، در یک سال اخیر «آیین سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به شهر قم»؛ «سنت وداع، تشییع و بدرقه پیکر رهبران و بزرگان دینی و ملی در فرهنگ عزاداری ایران با تجلی معاصر در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی» و «گویش قمی» ثبت ملی شده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ با اشاره به وضعیت موزه‌های استان بیان کرد: با تلاشی همه‌جانبه موزه باستان‌شناسی تاریخ و فرهنگ استان قم در حال آماده‌سازی است و همچنین زمینی به مساحت ۶۵۰۰ مترمربع در بلوار پیامبر اعظم(ص) برای ساخت موزه قم و ساختمان اداره‌کل در نظر گرفته شده است.

او بر تداوم برگزاری نشست‌های تخصصی موزه‌داران استان تأکید کرد و معرفی و اطلاع‌رسانی درباره موزه‌های استان را امری ضروری برشمرد و خاطرنشان کرد: اجتماعی کردن میراث‌فرهنگی از وظایف ماست.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی لقمان‌پور، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان و مسئولان و نمایندگان موزه‌های استان قم نیز در این جلسه حضور داشتند.

بازدید از موزه میراث‌ خانه امام حسین(ع) و ‌موزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت استان قم و همچنین بازدید از مراحل آماده‌سازی و ایجاد موزه باستان‌شناسی تاریخ و فرهنگ استان قم از دیگر برنامه‌های مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفر به قم بود.

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