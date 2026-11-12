به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای تقویت همکاری‌های مشترک، مبارزه با قاچاق اشیای تاریخی و ارتقای سطح امنیت در اماکن تاریخی عصر چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه جاری سرهنگ آیت‌ احمدی، فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی کشور، با سردار ندرخانی، فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی، دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست که با هدف بررسی وضعیت حفاظت از مواریث فرهنگی، تاریخی استان برگزار شد، طرفین پیرامون چگونگی افزایش تعاملات دو جانبه و ایجاد هماهنگی‌های بیشتر میان فرمانده انتظامی استان و یگان حفاظت گفت‌وگو کردند.

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سرهنگ آیت‌ احمدی در این دیدار بر اهمیت نقش پلیس های تخصصی در حفاظت از آثار تاریخی و پیشگیری از جرایم حوزه میراث‌فرهنگی تاکید کرد و از حمایت‌های فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی قدردانی کرد.

سردار ندرخانی نیز بر حمایت کامل فرماندهی انتظامی استان از اقدامات یگان حفاظت در راستای صیانت از سرمایه‌های ملی و فرهنگی استان خراسان شمالی تأکید کرد.

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در پایان این دیدار، طرفین بر ضرورت ایجاد همکاری و هم افزایی دو جانبه میان یگان حفاظت و فرمانده انتظامی استان تاکید کردند.

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