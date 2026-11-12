۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۳

دیدار فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی کشور با فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی

دیدار فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی کشور با فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی

در راستای تقویت همکاری‌های مشترک، مبارزه با قاچاق اشیای تاریخی و ارتقای سطح امنیت در اماکن تاریخی، سرهنگ آیت‌ احمدی، فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی کشور، با سردار ندرخانی، فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی، دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای تقویت همکاری‌های مشترک، مبارزه با قاچاق اشیای تاریخی و ارتقای سطح امنیت در اماکن تاریخی عصر چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه جاری سرهنگ آیت‌ احمدی، فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی کشور، با سردار ندرخانی،  فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی، دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست که با هدف بررسی وضعیت حفاظت از مواریث فرهنگی، تاریخی  استان برگزار شد، طرفین پیرامون چگونگی افزایش تعاملات دو جانبه و ایجاد هماهنگی‌های بیشتر میان فرمانده انتظامی استان و یگان حفاظت گفت‌وگو کردند.

سرهنگ آیت‌ احمدی در این دیدار بر اهمیت نقش پلیس های تخصصی در حفاظت از آثار تاریخی و پیشگیری از جرایم حوزه میراث‌فرهنگی تاکید کرد و از حمایت‌های فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی قدردانی کرد.

سردار ندرخانی نیز بر حمایت کامل فرماندهی انتظامی استان از اقدامات یگان حفاظت در راستای صیانت از سرمایه‌های ملی و فرهنگی استان خراسان شمالی تأکید کرد.

در پایان این دیدار، طرفین بر ضرورت ایجاد همکاری و هم افزایی دو جانبه میان یگان حفاظت و فرمانده انتظامی استان  تاکید کردند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405082101631
مرضیه امیری
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha