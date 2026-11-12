صیانت از تنوع فرهنگی ایران، ضرورتی برای تقویت هویت ملی است

علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تاکید بر ضرورت توجه متوازن و هم‌زمان به مولفه‌های ایرانی و اسلامی هویت ملی، اظهار کرد: در برخی مقاطع تاریخ معاصر، هویت ایرانی در کنار هویت اسلامی آن‌گونه که شایسته بود مورد توجه قرار نگرفت، اما تحولات و جنگ‌های اخیر موجب شد توجه جامعه به ایران، پیشینه تاریخی و مولفه‌های هویت ملی بیش از گذشته برجسته شود.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز ایران از منظر تنوع جغرافیایی، فرهنگی و تمدنی افزود: ایران را می‌توان عصاره‌ای از تنوع طبیعی و فرهنگی جهان دانست، سرزمینی که جنگل، دریا، کویر و کوهستان را در کنار مجموعه‌ای غنی از فرهنگ‌ها، گویش‌ها، آداب، رسوم و سنت‌های بومی در خود جای داده است. این تنوع، بخشی بنیادین از سرمایه هویتی ایران و ظرفیتی ارزشمند برای معرفی جایگاه تمدنی کشور به شمار می‌رود.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی با اشاره به جلوه‌های متنوع فرهنگ بومی در مناطق مختلف کشور خاطرنشان کرد: غذاهای محلی، گویش‌ها و پوشش‌های سنتی گیلان و همچنین جلوه‌های فرهنگی و پوشاک بومی کردستان، نمونه‌هایی از میراث ارزشمند و سرمایه‌های هویتی ایران هستند که صیانت، مستندسازی و معرفی آن‌ها ضرورتی انکارناپذیر دارد.

صالحی با یادآوری تاسیس بنیاد ایران‌شناسی در سال ۱۳۷۶ به ابتکار و پیگیری مرحوم دکتر حسن حبیبی، بر ضرورت بازتعریف ماموریت‌ها و تقویت ظرفیت‌های پژوهشی و فرهنگی این نهاد تاکید کرد و گفت: بنیاد ایران‌شناسی باید متناسب با تحولات اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی، نقش فعال‌تری در شناخت، تبیین و معرفی ابعاد مختلف هویت و تمدن ایرانی ایفا کند.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و افزایش توجه به جایگاه ایران پس از جنگ‌های اخیر افزود: شرایط جدید بیش از پیش ضرورت شناخت عمیق ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی کشور و تبیین مولفه‌های هویت ایرانی را آشکار کرده است. در چنین شرایطی، ایران‌شناسی می‌تواند به یکی از ابزارهای موثر در تقویت هویت ملی و ارتقای شناخت بین‌المللی از ایران تبدیل شود.

ضرورت گسترش فعالیت‌های استانی و بین‌المللی بنیاد ایران‌شناسی

رئیس بنیاد ایران‌شناسی در ادامه با تاکید بر ضرورت توسعه فعالیت‌های این مجموعه در سراسر کشور تصریح کرد: بنیاد باید افزون بر فعالیت‌های پژوهشی، برنامه‌هایی مستمر و هدفمند برای شناسایی، مستندسازی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هویتی استان‌های مختلف تدوین و اجرا کند تا گنجینه متنوع فرهنگی ایران به شکلی نظام‌مند مورد مطالعه و معرفی قرار گیرد.

صالحی همچنین توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی در عرصه بین‌المللی را از ضرورت‌های پیش‌روی بنیاد ایران‌شناسی دانست و اظهار کرد: ایجاد مراکز ایران‌شناسی در خارج از کشور امکان‌پذیر است، اما محدودیت منابع مالی یکی از موانع پیش‌روی گسترش این فعالیت‌ها به شمار می‌رود.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های مشترک تاریخی و فرهنگی ایران با کشورهای منطقه، بر ضرورت بهره‌گیری از این اشتراکات برای توسعه دیپلماسی علمی و فرهنگی تاکید کرد و گفت: می‌توان از زمینه‌های مشترک فرهنگی و تاریخی با کشورهایی همچون جمهوری آذربایجان و قزاقستان برای گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی و توسعه فعالیت‌های ایران‌شناسی بهره گرفت.

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