۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۰

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی و مرزبانی استان خراسان شمالی برای صیانت از میراث‌فرهنگی و مبارزه با قاچاق اشیای تاریخی

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی و مرزبانی استان خراسان شمالی برای صیانت از میراث‌فرهنگی و مبارزه با قاچاق اشیای تاریخی

در جریان سفر سرهنگ آیت احمدی فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی کشور به استان خراسان شمالی و نشست با سرهنگ پشتیبان جانشین فرمانده مرزبانی خراسان شمالی زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک میان یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با فرماندهی مرزبانی استان بررسی و تفاهم‌نامه همکاری میان دو مجموعه منعقد شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در جریان سفر سرهنگ آیت احمدی فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی کشور روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه جاری به استان خراسان شمالی و نشست با سرهنگ پشتیبان جانشین فرمانده مرزبانی استان زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک میان یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با فرماندهی مرزبانی استان خراسان شمالی بررسی و تفاهم‌نامه همکاری میان دو مجموعه منعقد شد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، توسعه همکاری‌های مشترک برای حفاظت و صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی استان، پیشگیری و مقابله با قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی و جلوگیری از خروج غیرمجاز آثار و اشیای تاریخی از مرزهای کشور در دستور کار قرار گرفته است.

ارتقای هماهنگی‌های اطلاعاتی، عملیاتی و کارشناسی، شناسایی و پیشگیری از زمینه‌های ارتکاب جرایم مرتبط با قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی و ایجاد سازوکار مشخص برای تبادل اطلاعات و انتقال تجربیات میان دو مجموعه، از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو مجموعه در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود برای تقویت همکاری‌های اجرایی، تبادل اطلاعات و پیگیری موارد مرتبط با جرائم علیه میراث‌فرهنگی اقدام خواهند کرد.

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کد خبر 1405082101633
مرضیه امیری
دبیر مرضیه امیری

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