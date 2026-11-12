به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در جریان سفر سرهنگ آیت احمدی فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی کشور روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه جاری به استان خراسان شمالی و نشست با سرهنگ پشتیبان جانشین فرمانده مرزبانی استان زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک میان یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با فرماندهی مرزبانی استان خراسان شمالی بررسی و تفاهم‌نامه همکاری میان دو مجموعه منعقد شد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، توسعه همکاری‌های مشترک برای حفاظت و صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی استان، پیشگیری و مقابله با قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی و جلوگیری از خروج غیرمجاز آثار و اشیای تاریخی از مرزهای کشور در دستور کار قرار گرفته است.

ارتقای هماهنگی‌های اطلاعاتی، عملیاتی و کارشناسی، شناسایی و پیشگیری از زمینه‌های ارتکاب جرایم مرتبط با قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی و ایجاد سازوکار مشخص برای تبادل اطلاعات و انتقال تجربیات میان دو مجموعه، از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو مجموعه در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود برای تقویت همکاری‌های اجرایی، تبادل اطلاعات و پیگیری موارد مرتبط با جرائم علیه میراث‌فرهنگی اقدام خواهند کرد.

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