سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به حضور هیئت اقتصادی استان در نهمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین، اظهار کرد: معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده خراسان جنوبی در عرصه بین‌المللی و ایجاد بسترهای مؤثر برای تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی، از مهم‌ترین اهداف این سفر بود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه مزیت‌های اقتصادی این استان فراتر از محصولات شناخته‌شده‌ای همچون زرشک و زعفران است، افزود: خراسان‌جنوبی از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه معدن، گردشگری و موقعیت جغرافیایی برخوردار است که بخش قابل توجهی از آن‌ها هنوز به‌درستی در معرض شناخت فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار نگرفته است. بر همین اساس، در جریان این سفر تلاش شد تصویری جامع از تنوع فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان به طرف‌های چینی ارائه شود.

هاشمی با اشاره به برگزاری نشست مشترک با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان ایرانی و چینی، تصریح کرد: در این نشست، ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی در حوزه‌های مختلف به‌صورت تفصیلی تشریح شد که با استقبال حاضران همراه بود و زمینه مناسبی برای شکل‌گیری ارتباطات اقتصادی و بررسی مسیرهای همکاری مشترک فراهم کرد.

او با تاکید بر جایگاه راهبردی بخش معدن در توسعه اقتصادی خراسان‌جنوبی، گفت: در مذاکرات تخصصی انجام‌شده، ظرفیت‌های استان در زمینه سنگ‌های معدنی، زغال‌سنگ، مس و طلا به فعالان اقتصادی و نمایندگان مناطق معدنی چین معرفی و زمینه‌های همکاری در این بخش مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار خراسان‌جنوبی ادامه داد: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در این مذاکرات، برقراری ارتباط ساختاریافته میان مناطق معدنی ایران و چین با ظرفیت‌ها و ویژگی‌های مشابه، در قالب خواهرخواندگی بود که با استقبال طرف چینی مواجه شد. این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تعاملات تخصصی، تبادل تجربیات و تعریف همکاری‌های اقتصادی هدفمند میان دو طرف باشد.

هاشمی با تبیین رویکرد استان در بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی خاطرنشان کرد: به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صنایع فرآوری، انتقال دانش و فناوری و بهره‌گیری از تجهیزات و ماشین‌آلات پیشرفته هستیم تا ضمن جلوگیری از خام‌فروشی، ارزش افزوده بیشتری در داخل استان ایجاد شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی خراسان جنوبی در مسیر جاده ابریشم، معرفی توانمندی‌های گردشگری استان را از دیگر محورهای حضور هیئت اقتصادی در چین برشمرد و افزود: در این سفر تلاش شد نگاه سرمایه‌گذاران به خراسان‌جنوبی از محدوده فرصت‌های معدنی و کشاورزی فراتر برود و قابلیت‌های گردشگری استان نیز به‌عنوان یکی از حوزه‌های مستعد سرمایه‌گذاری معرفی شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به بازخوردهای مثبت ارائه‌شده در جریان این رویداد بین‌المللی اظهار کرد: نکته قابل توجه این بود که حتی برخی فعالان اقتصادی ایرانی مقیم چین نیز شناخت جامعی از ظرفیت‌های خراسان‌جنوبی نداشتند و پس از آشنایی با فرصت‌های متنوع استان، از گستردگی زمینه‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه ابراز شگفتی کردند. این موضوع نشان می‌دهد معرفی هدفمند ظرفیت‌های اقتصادی استان در بازارهای بین‌المللی تا چه اندازه اهمیت دارد.

هاشمی همچنین تجربه موفق یکی از سرمایه‌گذاران چینی فعال در منطقه زیرکوه را در تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران به فضای اقتصادی استان مؤثر دانست و گفت: این سرمایه‌گذار در جریان مذاکرات، تجربه مثبت خود از امنیت، شرایط مناسب فعالیت اقتصادی و تعامل سازنده مجموعه مدیریتی استان با سرمایه‌گذاران را تشریح کرد که این اظهارات در معرفی فضای کسب‌وکار خراسان جنوبی به سایر فعالان اقتصادی نقش موثری داشت.

او امنیت سرمایه‌گذاری، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تسهیل فرآیندهای اداری را از الزامات اساسی توسعه همکاری‌های اقتصادی دانست و تاکید کرد: مدیریت استان با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاران تلاش می‌کند موانع و پیچیدگی‌های اداری را به حداقل برساند و شرایطی فراهم کند که فعالان اقتصادی با اطمینان خاطر بیشتری برای حضور و سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی تصمیم بگیرند.

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