به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شامگاه چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه، نشست هم‌اندیشی و آیین اهدای لوح نشان مهر اصالت ملی به هنرمندان صنایع‌دستی استان یزد، با حضور مدیرکل و معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، جمعی از هنرمندان و داوران هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، سید محمد رستگاری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، ضمن خیرمقدم به حاضران، از تلاش و همراهی هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی در حفظ و تداوم هنرهای سنتی استان قدردانی کرد.

در ادامه، عبدالمجید عربی، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، ضمن خیرمقدم به حاضران و تشریح روند ارزیابی و ثبت آثار در هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی، گفت: در این دوره ۶۳ اثر از ۶۵ هنرمند استان یزد موفق به دریافت نشان مهر اصالت ملی شدند که از این تعداد، ۳۹ نفر در رشته زیورآلات سنتی حائز این نشان شده‌اند.

او با اشاره به جایگاه استان یزد در این دوره از ارزیابی‌ها افزود: یزد با کسب این تعداد نشان، پس از استان‌های اصفهان و فارس در جایگاه سوم کشور قرار گرفت.

عربی با قدردانی از همراهی داوران، استادان دانشگاه علم و هنر و هنرمندان صنایع‌دستی استان، بر ویژگی متمایز هنرهای سنتی یزد تأکید کرد و گفت: مردم استان یزد صنایع‌دستی را زندگی می‌کنند؛ چراکه هنرهای سنتی و بومی در زندگی روزمره مردم حضور دارند و بسیاری از این آثار، برخلاف محصولات صرفاً تزئینی، کاربردی هستند. این پیوند عمیق هنر با زندگی مردم، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها و برگ‌های برنده صنایع‌دستی استان یزد است.

امیرحسین رحیمیان، رئیس جدید اتحادیه صنف زیورآلات سنتی یزد، به نمایندگی از هنرمندان این رشته، با حضور در این نشست از برگزارکنندگان آیین و مسئولان حوزه صنایع‌دستی به دلیل توجه و حمایت از هنرمندان قدردانی کرد. در این بخش، از خدمات محمد رضا نوری زاده، رئیس پیشین این اتحادیه نیز تقدیر و تشکر شد.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صدوقی، نوه شهید آیت‌الله صدوقی (سومین شهید محراب)، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و قدردانی از حضور هنرمندان صنایع‌دستی، داوران و مسئولان در این نشست، نقش هنرمندان را در زنده نگه‌داشتن هنرهای سنتی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده مهم و اثرگذار دانست.

او با اشاره به آیات سوره انبیا و موهبت‌های ویژه الهی به پیامبران، به آموزش هنر زره‌سازی به حضرت داوود (ع) اشاره کرد و افزود: خداوند در کنار نعمت‌های بزرگ خود، دانش، مهارت و هنر صنعتگری را نیز به حضرت داوود (ع) آموخت. هنرمند نیز با آموختن هنر، پرورش آن و تبدیل مهارت خود به یک صنعت ارزش‌آفرین، شکرگزار این نعمت الهی است و جامعه باید قدردان هنرمندانی باشد که این موهبت را حفظ و به دیگران منتقل می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صدوقی صنایع‌دستی را فراتر از یک محصول هنری دانست و تصریح کرد: در پشت هر اثر صنایع‌دستی، هویت، اقتصاد، صنعت، تاریخ و فرهنگ نهفته است. یزد تنها شهر کوچه‌های خشتی و بادگیرهای تاریخی نیست، بلکه شهر دستان هنرمندی است که با خلق آثار ارزشمند، روح زنده این شهر را شکل می‌دهند.

او با بیان اینکه همان‌گونه که برای ثبت، حفاظت و نگهداری بناهای تاریخی تلاش می‌کنیم، باید برای صیانت از میراث هنری استان نیز برنامه‌ریزی داشته باشیم، اظهار کرد: حفظ زنجیره انتقال هنر از استاد به شاگرد اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه مرمت یک بنای تاریخی به‌مراتب آسان‌تر از بازآفرینی هنری است که در اثر بی‌توجهی از بین رفته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صدوقی با تأکید بر ضرورت تقویت بُعد اقتصادی صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین عواملی که تاکنون به حفظ و استمرار این هنرها کمک کرده، جنبه اقتصادی آن‌هاست. هنرمند باید بتواند از هنر خود امرار معاش کند تا انگیزه و توان ادامه فعالیت و انتقال مهارت به نسل بعد را داشته باشد. از این رو، اقتصاد صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و در عین حال کمتر مورد توجه قرارگرفته‌ترین ارکان این حوزه، نیازمند حمایت جدی است.

او افزود: صنایع‌دستی ظرفیت قابل توجهی برای پیوند با اقتصاد نوین و خلق ارزش افزوده دارد. اهمیت این هنر تنها به ارزآوری محدود نمی‌شود، بلکه هر اثر صنایع‌دستی هنگام ورود به کشورهای دیگر، حامل هویت و فرهنگ ایرانی و به‌مثابه سفیر فرهنگی کشور است؛ سفیری که برای معرفی خود به ویزا، گذرنامه یا حتی زبان مشترک نیاز ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صدوقی در پایان با تأکید بر ضرورت اتخاذ نگاه ویژه به ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان یزد، پیشنهاد کرد این استان با تکیه بر پیشینه غنی هنری، توانمندی هنرمندان و ظرفیت‌های اقتصادی موجود، در حمایت و توسعه صنایع‌دستی پیشگام باشد.

در پایان این نشست، لوح‌های نشان مهر اصالت ملی به هنرمندان برگزیده هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی اهدا شد و از تلاش و خلاقیت هنرمندان در حفظ، تولید و تداوم هنرهای سنتی و بومی استان یزد قدردانی به عمل آمد.

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