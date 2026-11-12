به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد سرگزی روز چهارشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در نشست با مدیرکل و اعضای شورای معاونان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان، با اشاره به سفرهای سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به این استان، از توجه و حمایت‌های مقام عالی وزارت میراث نسبت به ظرفیت‌ها و مسائل استان و از تحقق مصوبات این سفر ها قدردانی کرد و آن را زمینه‌ساز پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای این حوزه دانست.

نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات و تحولات سال‌های اخیر در مجموعه میراث‌فرهنگی استان اظهار کرد: طی سال‌های گذشته اقدامات اثربخشی در این مجموعه انجام شده که آثار آن به شهرستان‌های مختلف نیز تسری یافته و زمینه افزایش رضایت‌مندی را فراهم کرده است.

او با تأکید بر اهمیت برنامه‌های فرهنگی و رویدادهای مبتنی بر ظرفیت‌های بومی منطقه افزود: استقبال شهروندان سیستان از ویژه‌برنامه‌های مناسبتی و رویدادهای فرهنگی نشان می‌دهد که میراث‌فرهنگی ظرفیت قابل‌توجهی برای تقویت نشاط اجتماعی و ارتباط بیشتر مردم با هویت تاریخی و فرهنگی منطقه دارد.

سرگزی ادامه داد: برگزاری رویدادهای مرتبط با میراث ناملموس و آثار ثبت ملی‌شده سیستان می‌تواند به تقویت هویت فرهنگی، افزایش همبستگی اجتماعی و ارتقای تاب‌آوری جامعه کمک کند؛ ازاین‌رو تداوم این برنامه‌ها با رویکردی هدفمند و متناسب با نیازهای منطقه ضروری است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مطالبات و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی اعضای شورای معاونین اداره‌کل گفت: در این نشست موضوعات و پیشنهادهای ارزشمندی در حوزه‌های مختلف مطرح شد و آمادگی داریم با برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت صاحب‌نظران، دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر، روند پیگیری و تحقق این مطالبات را تسریع کنیم.

او همچنین از آمادگی برای حمایت مالی از برخی طرح‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار میراث‌فرهنگی از محل اعتبارات نماینده خبر داد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اعتباری برای پیشبرد پروژه‌های این حوزه تأکید کرد.

سرگزی با تأکید بر لزوم توسعه تعاملات برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی استان در سطح ملی و بین‌المللی بیان کرد: برگزاری نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی صنایع‌دستی و گردشگری از مطالبات جدی اداره‌کل میراث‌فرهنگی و فعالان این حوزه است که تحقق آن نیازمند هماهنگی و مشارکت دستگاه‌های متولی، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بومی است.

نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی افزود: با تشکیل کارگروهی مشترک می‌توان زمینه بررسی ابعاد اجرایی، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای برگزاری این نمایشگاه‌ها را فراهم کرد. در این مسیر، اداره‌کل میراث‌فرهنگی می‌تواند مسئولیت دبیری کارگروه را بر عهده بگیرد و مقدمات برگزاری نشست مشترک با دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط را فراهم کند.

او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، فرهنگی و طبیعی شمال استان خاطرنشان کرد: سیستان از جاذبه‌های ارزشمندی همچون شهر سوخته، کوه خواجه و دهانه غلامان و … برخوردار است که با توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ارتقای امکانات خدماتی و فراهم‌سازی زمینه حضور سرمایه‌گذاران می‌توان از این ظرفیت‌ها برای رونق گردشگری، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد منطقه بهره گرفت.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع ثبت جهانی آسبادهای سیستان و ضرورت ایجاد عزم و مشارکت عمومی برای معرفی این میراث ارزشمند مورد تأکید قرار گرفت. همچنین راهکارهای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی منطقه در سطح ملی و بین‌المللی و پیگیری اقدامات لازم برای تقویت جایگاه گردشگری سیستان بررسی شد.

در پایان این نشست، محمد سرگزی به‌صورت تلفنی برخی از مطالبات مطرح‌شده را از مراجع مربوط پیگیری کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به راه اندازی مرکز سیاه دوزی زابل، نصب و جانمایی المان آسباد و راه‌اندازی موزه در شهرستان هامون، تقویت زیرساخت های منطقه گردشگری هامونک و تخصیص اعتبارات ویژه برای اجرای سایر پروژه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در منطقه سیستان اشاره کرد.

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