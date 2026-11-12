به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی که روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ با حضور مدیرکل، معاونین فرماندهی انتظامی استان و فرماندهان یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی در تالار مجموعه فرهنگی‌تاریخی مفخم برگزار شد، سرهنگ آیت‌احمدی ضمن تودیع مصطفی جهانی و معارفه جواد گرامی‌مقدم به عنوان فرمانده جدید یگان حفاظت اداره‌کل خراسان شمالی، بر نقش محوری این یگان در حفاظت از دارایی‌های ملی تاکید کرد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور در این مراسم اظهار کرد: یگان حفاظت، بازوی اجرایی اداره‌کل و وزارتخانه محسوب می‌شود و مسئولیت سنگین صیانت از بناهای تاریخی، موزه‌ها و تامین امنیت گردشگران خارجی را بر عهده دارد.

او با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه افزود: وظیفه اصلی یگان، جلوگیری از وقوع جرم پیش از وقوع آن است.

سرهنگ احمدی با اشاره به غنای تمدنی ایران گفت: ما وظیفه داریم از این میراث که مورد تایید دوست و دشمن است، حراست کنیم و باید بدانیم که آیندگان بر اساس میزان صیانت ما از این تمدنی که جایگزینی ندارد، ما را قضاوت خواهند کرد.

سرهنگ احمدی در ادامه با اشاره به لزوم تحول در ساختار حفاظتی، بر اهمیت هوشمندسازی و پایش تصویری تاکید کرد و افزود: همپوشانی و همکاری با سایر یگان‌ها باید در اولویت قرار گیردو در ادامه از مسئولان و کارشناسان خواست تا برای صیانت از میراث فرهنگی، از ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی از جمله فرمانداران، دهیاری‌ها و بخشداران استفاده کنند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور در جمع حاضران خاطرنشان کرد: با توجه به وسعت جغرافیایی میراث فرهنگی کشور و تعداد بالای آثار ثبت‌شده، امکان صیانت صرفاً با نیروهای انسانی موجود میسر نیست و فعال کردن مشارکت مردمی برای پوشش این وسعت ضروری است.

او همچنین در پایان به یکی از چالش‌های موجود اشاره کرد و گفت: حدود ۴ تا ۵ هزار دستگاه فلزیاب در انبارهای میراث‌فرهنگی کشور جمع‌آوری شده که در نهایت تعیین تکلیف شده است تا به سازمان املاک و مستغلات تملیکی سپرده خواهد شد.

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