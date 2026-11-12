۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۶

تأکید بر صیانت و سامان‌دهی محوطه بنای تاریخی مقبره شهدا در بجنورد

تأکید بر صیانت و سامان‌دهی محوطه بنای تاریخی مقبره شهدا در بجنورد

در راستای حفاظت و صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی شهر بجنورد، معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی، به همراه عضو شورای اسلامی شهر بجنورد، از بنای تاریخی مقبره شهدا بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا قهرمانیان در بازدید از مقبره شهدا در روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه، با اشاره به هزینه‌کرد ۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات میراث فرهنگی برای مرمت و احیای این بنای تاریخی، بر ضرورت توجه ویژه به حفاظت مستمر، نگهداری و ساماندهی عرصه و حریم آن تأکید کرد.

معاون میراث‌فرهنگی خراسان شمالی همچنین با درخواست از نماینده مردم بجنورد در شورای اسلامی شهر، مدیریت شهری و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی برای مشارکت در حفاظت از این اثر ارزشمند، مجموعه‌ای از اقدامات تکمیلی را ضروری دانست که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای المان نوری در پیرامون بنا، نصب نیمکت، جمع‌آوری و ساماندهی نخاله‌های ساختمانی اطراف بنا و ایجاد راه‌بند به‌منظور جلوگیری از ورود وسایل نقلیه به محوطه تاریخی اشاره کرد.

او تأکید کرد: صیانت از بناهای تاریخی، تنها به مرمت و بازسازی محدود نمی‌شود، بلکه حفاظت مستمر، ساماندهی محیط پیرامونی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و شهروندان، نقش مهمی در حفظ این میراث ارزشمند به‌عنوان بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی شهر دارد.

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کد خبر 1405082101640
نوشین سبحانی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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