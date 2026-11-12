به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا قهرمانیان در بازدید از مقبره شهدا در روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه، با اشاره به هزینه‌کرد ۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات میراث فرهنگی برای مرمت و احیای این بنای تاریخی، بر ضرورت توجه ویژه به حفاظت مستمر، نگهداری و ساماندهی عرصه و حریم آن تأکید کرد.

معاون میراث‌فرهنگی خراسان شمالی همچنین با درخواست از نماینده مردم بجنورد در شورای اسلامی شهر، مدیریت شهری و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی برای مشارکت در حفاظت از این اثر ارزشمند، مجموعه‌ای از اقدامات تکمیلی را ضروری دانست که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای المان نوری در پیرامون بنا، نصب نیمکت، جمع‌آوری و ساماندهی نخاله‌های ساختمانی اطراف بنا و ایجاد راه‌بند به‌منظور جلوگیری از ورود وسایل نقلیه به محوطه تاریخی اشاره کرد.

او تأکید کرد: صیانت از بناهای تاریخی، تنها به مرمت و بازسازی محدود نمی‌شود، بلکه حفاظت مستمر، ساماندهی محیط پیرامونی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و شهروندان، نقش مهمی در حفظ این میراث ارزشمند به‌عنوان بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی شهر دارد.

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